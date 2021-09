Borja Granero "¿Ganar cinco seguidas? Sería el inicio soñado

El Deportivo jugará este domingo ante Unionistas (domingo 12:00h) con la opción de sumar cinco victorias seguidas para arrancar la temporada. "Sería un inicio soñado. Pero hay que ir día a día y esto nos da resultado y tenemos que seguir con esa actitud", asegura el defensa Borja Granero. Para lograrlo. El Dépor se medirá a un equipo que le sigue la estela al frente de la tabla y que en casa, se hace fuerte. Va a ser un partido de mucha disputa. Tienen un ambiente propicio y hay que adaptarse a todo.

"Jugar en sintético es evidente que es diferente a jugar en Riazor. Pero que sea diferente no puede ser una excusa. Tenemos que competir en todos los campos y ante cualquier rival , reflexiona el central en rueda de prensa. El curso pasado. Granero no pudo jugar en el Reina Sofía de Salamanca por una lesión en San Tirso durante la semana previa. Sin embargo, los motivos que este año hicieron que no se ejercitaran en sintético durante la semana tienen que ver con las diferencias entre las propias superficies de hierba artificial de Salamanca y de San Tirso de Mabegondo. "Entrenas en un campo artificial que no te da mucha adaptación, y por otro lado no sabes ni siquiera si el campo está igual. Lo hacemos por eso"

Granero cree que este año será un curso para adaptarse a distintos campos, ambientes y realidades: "el equipo que se adapta a más escenarios sacaría más resultados y este año se está viendo", avanza.

ERE y la salida de Borges

"Este verano ha sido complicado con la situación cambiante. Por el proceso que está atravesando el club. Pero la verdad es que estoy contento", explicó Borja Granero. Para él, los meses estivales fueron también movidos con su situación personal y su continuidad de blanquiazul también en el aire. "Son situaciones que uno no sabe gestionar hasta que no las tiene. Pero el respeto y el cariño que le tengo al club y me tienen"

Por último, Granero se refirió a Celso Borges, que ayer martes firmó su salida definitiva del Depor. "Todo el mundo se queda con lo bonito que dio.- A nivel de vestuario los que hemos tenido la suerte de conocerlo y trabajar con él es de las mejores personas que he visto en un vestuario. Con una humildad impresionante. Le deseo todo lo mejor y le deseo todo lo bueno y cómo ha llevado este proceso que es de 10", concluye.