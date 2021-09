14 meses sin salir de casa porque su vivienda de protección social tiene el ascensor bloqueado

Lidia está en silla de ruedas desde que en 2019 sufrió un ictus. Es inquilina en un piso de protección oficial de la comunidad de Madrid y lleva 14 meses sin poder bajar a la calle porque la empresa de ascensores bloqueó el aparato por impago. Los vecinos del bloque, la mayoría de ellos en situación de vulnerabilidad, dejaron de pagar la comunidad porque había varias viviendas ocupadas y pese a que la Agencia Social de la VIvienda de la Comunidad de Madrid, el antiguo IVIMA, ha ido abonando sus cuotas no se ha preocupado ni de devolver la luz a las zonas comunes ni de activar el ascensor.

“Llevo 14 meses sin poder ir al médico, ni al fisioterapeuta, además, no puedo ver la calle porque las ventanas me quedan altas”. Juan, es su pareja: “Bajo constantemente a las oficinas del IVIMA de aquí, de Valdebernardo, para explicarles la situación. Lidia está deprimida, está a tratamiento. Yo la puedo ayudar en casa, la llevo al baño y la meto en la cama, pero no tengo fuerza para bajarla con la silla hasta la calle, además es que no debo hacer esfuerzos porque tengo puestos tres by-pass”

Dicen desde la Comunidad de Madrid que no podían hacer nada porque, aunque son los dueños del edificio no son los administradores de la finca, pero curiosamente, dos días después de que llamáramos para interesarnos por el asunto, se pusieron en contacto con la oficina de la administradora para exigirle que arreglara el ascensor.

Lidia y Juan viven en un piso de 40 metros cuadrados. Nos dicen desde la comunidad de Madrid que cuando ella sufrió el ictus en 2019 el IVIMA les ofreció la posibilidad de cambiarse a una vivienda adaptada, Juan lo niega de forma tajante: “mienten, lo único que han hecho es pedirme papeles y más papeles que yo les he ido llevando. ¿De verdad alguien se cree que si me hubieran ofrecido otra vivienda, yo hubiera mantenido a mi mujer encarcelada en casa?