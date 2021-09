Remedios Armas no tuvo tiempo de reacción. Cuando el volcán de La Palma entró en erupción salió corriendo de su casa. "Vi la columna de humo y la lava correr colina abajo, salí prácticamente con lo puesto, y ahora mismo no tengo ropa ni nada", explica Remedios. Esta vecina huyó en su coche junto a su madre de 89 años y sus tres hijos de entre 10 y 15 años. Ella y su madre llevan desde el domingo durmiendo en un pabellón junto a otras 50 personas. Sus hijos están durmiendo en la casa de su abuela paterna, "me insisten en que quieren estar conmigo, pero no sé qué decirles", cuenta Remedios en el programa "Hoy por Hoy La Portada" de la Cadena SER en Canarias.

Remedios lleva desde el domingo buscando una vivienda de alquiler en los municipios de Los Llanos de Aridane o Tazacorte, pero por ahora no ha tenido suerte. "Tres pisos se me han ido de la mano y no es justo. Ahora están especulando con los pisos y los alquileres. Si ya me lo tienen apalabrado no me lo quiten", dice Remedios que además hace una petición desesperada a los propietarios de los inmuebles "por favor, no sean así, no jueguen con los pisos ahora".

Crisis habitacional

La escasez de viviendas disponibles para alquiler en La Palma no es nueva, pero el volcán ha agravado la situación. No sólo porque muchos vecinos se han quedado sin casa por el paso de la lava y buscan un techo, sino porque ahora ha aumentado la demanda de viviendas para alquiler vacacional.

Ya hay empresas que organizan viajes de ida y vuelta para ver el nuevo volcán de Cumbra Vieja. En internet ofrecen sus servicios con la posibilidad de visitar la zona saliendo desde cinco lugares diferentes de La Palma "¿Has visto alguna vez un volcán en erupción? Con este transfer podrás ir a varias zonas seguras y alejadas desde donde podrás contemplar esta belleza de la naturaleza como nunca te habías imaginado", se puede leer en uno de esos anuncios.