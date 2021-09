Pedía más acierto de cara al gol Unai Emery en la previa del partido para poder romper la sucesión de empates firmada por el Villarreal desde que comenzó la temporada y su equipo le respondió con cuatro tantos, el doble de los marcados en los cuatros anteriores, para batir por 4-1 a un valiente Elche, que no mereció tanto castigo.



Pese a la ausencia, por segunda jornada consecutiva del atacante internacional Gerard Moreno, el regreso a la titularidad de Paco Alcácer, que intervino decisivamente en los tres primeros goles de su equipo, el dinamismo de Yeremy Pino y la libertad de movimientos en ataque de Manu Trigueros dio una mayor alegría y eficacia al Villarreal, que castigó los errores de un buen Elche.



Salió mandando el Elche pero en la primera aproximación de los locales, una rápida pared entre Manu Trigueros y Alcácer acabó en asistencia del ariete al segundo palo donde Yeremy en carrera anotó el 1-0. Pese al golpe, no se amilanó el Elche que siguió exhibiendo un gran juego y llegando con claridad al área local, en un intercambio de golpes entre los dos equipos que estaban ofreciendo un partido muy vistoso.



El carrilero colombiano Johan Mojica, una jornada más el mejor de su equipo, hizo justicia a los méritos contraídos por el Elche para igualar el encuentro tras un gran disparo que sorprendió a Sergio Asenjo, y poco después Lucas Pérez disparaba alto y malograba la remontada de su equipo



En el minuto 37, el colegiado Muñiz Ruiz perdonó la segunda amarilla a Pedraza ante las airadas protestas de los ilicitanos y un minuto después Alcácer le robaba la cartera al central chileno Enzo Roco y habilitaba de nuevo a Yeremy, quien dejó el balón de primeras a la incorporación de Manu Trigueros para que marcara el 2-1 y diera ventaja a su equipo al descanso.



El Elche no se mostró tan fluido en su juego en la segunda parte y una nueva recuperación de Alcacer en campo contrario permitió al ariete valenciano asistir al neerlandés Danjuma que, tras un doble remate, subía el 3-1 al marcador.



El Elche buscó con más corazón que cabeza recortar diferencias ante un Villarreal que buscaba rematar el choque a la contra, lo que finalmente consiguió en el tiempo de prolongación con un tanto de Alberto Moreno.