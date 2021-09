La sanidad pública cubre los abortos que se realizan en el área sanitaria de A Coruña desde hace dos años

La situación de las interrupciones del embarazo ha mejorado sensiblemente en el área sanitaria de A Coruña respecto a la realidad de hace sólo tres años, momento en que todos los abortos se realizaban en Madrid, fuera el que fuera el motivo de la intervención, incluso los de prescripción médica. Desde poco antes de la pandemia, los abortos que se realizan por indicación sanitaria se practican en el Materno Infantil y con cargo a la sanidad pública. Esas mujeres son atentidas de forma adecuada, según todas las instancias consultadas. Las que deciden interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin indicación médica, acuden a una clínica privada con la que tiene un concierto la Xunta de Galicia. Son la mayoría de intervenciones, 590, aunque hasta la semana ocho se pueden realizar también en el COF, en muchos casos con tratamiento farmacológico. El SERGAS corre con el coste también en estos casos.

Desde hace dos años, justo antes de la pandemia, una matrona se ocupa de atender a la ciudadana que toma esa decisión por causas médicas en una unidad específica que se encuentra en el Hospital Materno Infantil. Ya no hay derivaciones a Madrid, salvo casos muy puntuales. Graciela Cañás, trabajadora social del Centro de orientación Familiar de A Coruña.

Desde el COF desconocen las causas por las que las interrupciones anteriores a las 14 semanas no se realizan en la sanidad pública. La secretaría de la mujer de la CIG constata una mejora de la situación tras las potentes movilizaciones del movimiento feminista de hace diez años, acompañadas por un cambio generacional en los profesionales. Denuncia no obstante que la falta de ginecólogos hace que haya listas de espera para visitas. Ahora mismo todas las agendas de consultas ginecológicas están cerradas hasta final de año cuando esta actividad es fundamental para la prevención de embarazos no deseados. Margarita Corral, responsable de mujer de la CIG.

Según los datos del COF el número de abortos comenzó a aumentar levemente tras la crisis de 2008 y ahora tiende también a incrementarse en este contexto de pandemia.

La CIG critica el desmantelamiento de los cursos de orientación sexual , otra de las vías para evitar que se tenga que llegar a abortar.