Los bailes en el lateral derecho en el Deportivo

Trilli, Alberto Benito, Víctor García y Diego Villares. Hasta la fecha han sido los cuatro jugadores que, de inicio, jugaron en el lateral derecho del Deportivo. Tras el estelar debut de Trilli ante el Celta B, la posición parecía tener un dueño. Sin embargo, la lesión con la Selección del jugador de Ferrolterra abrió un conjunto de pruebas tras las que nadie ha ganado la partida definitiva hasta la fecha. La búsqueda, a tenor de las pruebas vistas esta semana en Abegondo, parece que continúa. Así las cosas, ante el Unionistas de Salamanca podría verse de inicio el quinto defensor en la banda diestra. Adrián Lapeña, un fijo absoluto para el entrenador en la zaga, apunta a desplazarse para defender la banda en el Reina Sofía. Lapeña es eminentemente un central, aunque ha jugado en sus anteriores equipos en la banda.

Alberto Benito y las secuelas de la Covid

Justo al aterrizar en A Coruña este verano, y con una sola sesión a las ordenes de Borja Jiménez, Alberto Benito inició un periodo de cuarentena tras dar positivo por Covid. El catalán comenzó así un calvario que no acaba de superar. Tras recibir el alta médica, Benito volvió a Abegondo y se lesionó al poco tiempo. Justo para el inicio de liga, el jugador volvió a estar disponible y aprovechó la ausencia de Trilli para ser titular en el duelo a domicilio en Tudela. En el duelo en Navarra, las sensaciones no fueron las mejores para el ex del Albacete, y desde entonces, no volvió a ser titular. Físicamente no llegó a recuperarse de las secuelas de la Covid 19 y poco a poco va recuperando su nivel.

Trilli, a punto de reaparecer

El juvenil Trilli fue el jugador más destacado del primer partido de liga. La goleada ante el Celta B dejó un debut extraordinario del futbolista. Sin embargo, una lesión con la Selección Española lo apartó de las dos últimas jornadas y lo dejará fuera también del partido ante Unionistas. Aunque comenzó a hacer tareas con sus compañeros, no será hasta la próxima semana cuando vuelve a incorporarse paulatinamente al grupo. "Trilli cuando vuelva tendrá que volver a ganarse el puesto", recordó hace unos días el entrenador.

Valín y su larga recuperación

Al iniciarse el trabajo de verano, el doctor Carlos Lariño anunció que Jorge Valín había sido operado de pubalgia. Una intervención de la que le ha costado más de lo previsto volver. El coruñés reapareció estos días con el grupo y su vuelta a la normalidad está cada día más cerca. Sin embargo, el propio cuerpo técnico quiere ser cauto y no se espera que esté disponible tampoco para los próximos partidos.

Victor García, un carrilero con recorrido

La tercera jornada de liga dejó una sorpresa de nuevo en el latera. El entrenador apostó por Victor García como lateral derecho. El ex del Fabril jugó en una posición nueva para él, aunque el entrenador había defendido que en el Sabadell ya jugó como carrilero con una línea de tres centrales. El Deportivo goleó al Calahorra, pero Borja Jiménez no dio continuidad a los planes unos días después en Riazor ante el Badajoz.

Villares, el cuarto lateral derecho

De nuevo la sorpresa en la alineación presentada por el Deportivo apuntaba a la misma demarcación. El lateral derecho tenía a un nuevo titular. Diego Villares ocupó la banda ante el Badajoz. El de Vilalba cerró el camino del gol a los extremos pacenses y regresó a una posición en la que ya se le vio tanto en esta pretemporada con el equipo como el curso pasado en el filial a las órdenes de Juan Carlos Valerón.