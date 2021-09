Bergantiños, en Coruña Deportiva: "Hubo una proporción desmedida de lo que se podía hacer"

El capitán del Deportivo, Alex Bergantiños, fue el protagonista en Coruña Deportiva. El futbolista de la Sagrada Familia ha hablado del pasado y de las malas decisiones pasadas en la planificación de las plantillas. Una herencia que ha condenado, cree Bergantiños, al ERE actual en el Dépor y a los severos recortes y despidos del curso actual. "Si entras en ERE es que no has calculado bien. Era difícil pensar que no fuera un escenario de una ascenso, pero se podía dar. En deporte hay que medir todas las posibilidades y no se calculó bien. A ver si nos sirve para aprender y equilibrarnos en todos los aspectos", destacó el capitán que insiste en que en el Deportivo "hubo una proporción desmedida de lo que se podía hacer".

Sin embargo, Bergantiños vuelve a sonreír en este curso. Destaca el papel de entrenador moderno de Borja Jiménez y la confección de la nueva plantilla en el Deportivo. "Ha venido una plantilla muy nueva, con mucha ilusión y muy limpios de cabeza. Muy ilusionada y conociendo la categoría", concluye.