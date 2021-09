Pepa Bueno: "La confianza restablecida en el periodismo es un tesoro"

La directora de El País, Pepa Bueno, ha reivindicado hoy el respeto y el compañerismo como herramientas fundamentales para ejercer el periodismo y ha destacado que vivimos, tras la pandemia, una etapa de vuelta a la confianza del ciudadano hacia la profesión, lo que ha definido como “un tesoro” que hay que cuidar. La periodista ha dejado estas palabras durante el acto público de entrega del Premio Agustín Merello de la Comunicación, que le han concedido la Asociación de la Prensa de Cádiz y la Fundación Cajasol, un galardón que lleva el nombre de este periodista gaditano ya fallecido.

El jurado le concedió este premio antes de que fuera nombrada máxima responsable de El País, para reconocer una carrera labrada en el periodismo local, en TVE y en la SER, donde condujo hasta la temporada pasada Hora 25. "El periodismo es periodismo ejerza donde se ejerza". Bueno empezó su discurso de agradecimiento evocando a Merello. “Yo no le conocí, pero sí he preguntado a los que sí le conocían, y me han dicho que fue alguien que ejerció un periodismo fino, inteligente y con respeto hacia los demás, junto a un altísimo sentido del compañerismo”, ha elogiado Bueno. “Era un humanista y, ahora mismo, nos hacen falta muchos Agustín Merello”, ha añadido en su discurso de agradecimiento.

La galardonada ha asegurado que los periodistas han centrado muchas veces su debate interno en la “cinta transportadora”, es decir, las diferencias entre el periodismo impreso o el digital, la radio en directo o el podcast, o la televisión lineal o a la carta, cuando, en su opinión, “lo importante es lo que metemos en esa cinta transportadora”. Por eso, parafraseando sus elogios a Merello, Bueno ha defendido que “hacía mucho tiempo que no hacía falta un periodismo con tanta fineza, inteligencia y respeto hacia los demás, sobre todo a los que no piensan como nosotros”, de ahí que haya reivindicado como fundamental la palabra “respeto”.

También ha defendido la necesidad de un “altísimo sentido del compañerismo”, frente a las “burbujas unipersonales” que fomentan los medios, de ahí que haya instado a ejercer la profesión con la “inteligencia colectiva del equipo periodístico”. Bueno también ha destacado la necesidad de “una información local fuerte” porque cree que es la que “articula la democracia creando sentido de comunidad”.

La premiada cree que la pandemia de coronavirus ha demostrado la importancia del “periodismo de calidad”, frente al bulo o la basura, lo que para ella ha servido para restablecer “un vínculo que estaba roto y quebrado” entre el ciudadano y los medios de comunicación.

“Ahora saben que tenemos un protocolo para buscar la verdad, tenemos una confianza restablecida que es un tesoro que tenemos en nuestras manos y no podemos perder”, ha asegurado, con lo que ha animado a “mimar esa confianza y estar a su altura”. “Hay quienes solo comunican, pero el periodismo es un compromiso”, ha añadido.

La periodista ha concluido con una encendida loa a Cádiz al proclamar que “una no es capaz de elegir los infiernos a los que la vida nos aboca, pero sí sus paraísos, y mi paraíso anda por aquí, a las duras, a las maduras y a las levanteras”.