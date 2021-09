Vila-real creará una oficina contra el 'cotonet' para ayudar a los agricultores

El Ayuntamiento de Vila-real creará una oficina municipal del cotonet de Sudáfrica con el objetivo de ayudar a los agricultores en los trámites para solicitar a la Conselleria de Agricultura los tratamientos y ayudas contra la plaga que afecta a la citricultura, así como hacer una evaluación sobre el alcance en los cultivos del municipio. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado hoy dicha oficina acompañado por el concejal de Agricultura, José Ramón Ventura Chalmeta.

La oficina, que estará situada en la sede de la concejalía de Agricultura, nace por "la preocupación que tenemos en el Ayuntamiento por el hecho que la plaga del cotonet pueda desmoralizar todavía más nuestros a nuestros agricultores y agravar el problema del abandono de tierras" que sufrimos desde hace años, ha explicado el alcalde. Benlloch ha recordado que, "a pesar de que la agricultura no es una competencia exclusiva del Ayuntamiento, el actual equipo de gobierno siempre hemos demostrado que queremos luchar para que la agricultura, que tanta riqueza nos ha aportado en el último siglo, tenga futuro y pueda seguir generando oportunidades y puestos de trabajo". "A pesar de no tener competencias en esta materia, hemos visto que nuestras cooperativas, comercios y agricultores tienen dificultad para encontrar técnicos que les puedan hacer el censo o determinar si sus fincas están afectadas por el cotonet, investigar el alcance de la plaga, etc.", señala el alcalde, quien añade que "la Conselleria ha sacado iniciativas para tratar la plaga pero está siendo complejo seguir esta tramitación, por este motivo nace la idea de la oficina".

Benlloch ha avanzado que los detalles sobre el funcionamiento de la oficina municipal contra el cotonet se anunciarán en la reunión que el próximo 30 de septiembre tendrá lugar en Vila-real para tratar la problemática del cotonet en la Plana y en la que participarán, además de representantes de la Asociación de Labradores Independientes de Vila-real (ALIV), representantes de ocho municipios de la Plana con el fin de mostrar "la unión de los ayuntamientos y de los agricultores ante este problema".

Por su parte, José Ramón Ventura Chalmeta subraya que "sabemos que la Conselleria de Agricultura también está haciendo un esfuerzo para tratar de combatir la plaga del cotonet" pero ha reiterado la preocupación del Ayuntamiento de Vila-real por la dificultad de controlar la plaga y la voluntad de colaborar "como ya lo estamos haciendo, por ejemplo con el convenio de 20.000 euros con la Cooperativa Católico Agraria de Vila-real para la creación de un insectario donde se cría el Anagyrus aberiae, depredador del cotonet, así como otro convenio con la Universitat Politècnica de València por importe de 5.000 euros para la investigación y mejora de las trampas con feromonas". "Ahora queremos aumentar la apuesta, con la creación de esta oficina con el fin de ayudar a los técnicos de las cooperativas, profesionales, agricultores a gestionar ayudas, informarse y hacer censo de la realidad del cotonet en nuestros campos", explica Chalmeta.

El edil ha recordado otras acciones del equipo de gobierno en favor de la agricultura, como el retorno del IBI de rústica a los agricultores en activo, mejora de los caminos rurales, colaboración con la Comunidad de Regantes en la creación del banco de tierras, fomento de la agricultura ecológica, o la ayuda para lograr la denominación de origen de la clemenules de la Plana, entre otras.

El primer edil también ha querido resaltar el esfuerzo "histórico" que llevará a cabo también el Ayuntamiento con la cesión de suelo, valorado en más de 1,5 millones de euros, a la Conselleria de Agricultura para convertir el antiguo centro de capacitación agraria de la carretera de Onda en "un centro de investigaciones agrarias del siglo XXI" y desde el que el Ayuntamiento también quiere canalizar su apuesta por la pervivencia de la agricultura.