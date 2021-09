Varias chicas denuncian en redes sociales haber sido drogadas en pubs del centro de ocio Zig Zag de Murcia

Policía Nacional ha confirmado a Radio Murcia-Cadena SER que este domingo se presentó una denuncia que coincide con los hechos descritos en el hilo de Twitter, en el que una joven manifiesta que alguien echó droga en su bebida en un pub del centro de ocio ZigZag. La joven tendrá ahora que someterse a una analítica para determinar si fue o no drogada y, en caso afirmativo, qué sustancia se usó.

DIFUSIÓN POR FAVOR. El pasado jueves 23 me drogaron, seguramente echándome algo en la bebida, en un pub del Zigzag. Le pasó a más gente en el mismo sitio y pensábamos que era alguien de nuestra fiesta. Pero lo alarmante es que les pasó a más chicas y en diferentes pubs del Zigzag — helen (@missmaddy___) September 25, 2021

"El pasado jueves 23 me drogaron, seguramente echándome algo en la bebida, en un pub del Zigzag. Le pasó a más gente en el mismo sitio y pensábamos que era alguien de nuestra fiesta. Pero lo alarmante es que les pasó a más chicas y en diferentes pubs del Zigzag". Así comienza el testimonio de esta joven en su perfil de Twitter que ha causado un enorme revuelo en esta red social.

"Por lo que veo a todas nos pasó lo mismo, muy eufóricas y sin recordar nada. En mi caso no recuerdo nada a partir de la hora de llegar al ZigZag, hasta las 2.00 de la mañana que se me bajó el efecto y empecé a encontrarme fatal", continúa @missmaddy

"Sospeché que me echaron algo en la bebida, pero lo confirmé al día siguiente: temblores, sudoración extrema, vamos, me encontraba fatal. Nunca me ha pasado y no supe cómo actuar. Me arrepiento de no acudir a urgencias y contarlo, la verdad fue entre miedo y que sabía que en caso de denuncia, al no saber quién fue no iba a llegar a ningún lado. Pero resulta que NO es la primera vez que pasa en el ZigZag y creo que es necesario contarlo y que se sepa. Así que, por favor, llevad muchísimo cuidado", añade esta joven.

yo también estuve ese día en Zigzag y me pasó lo mismo. Tomé únicamente 3 cubatas y estaba muy bien, súper feliz, hasta que me dio un bajonazo horrible y solo podía estar tirada en el suelo, sin poder casi ni articular palabra y vomitando sin parar. — 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒂 🦋 (@juliaatb_) September 26, 2021

Su testimonio no es el único, además de los que esta usuaria asegura haber recibido en privado, otra chica @juliaatb contesta en público "yo también estuve ese día en ZigZag y me pasó lo mismo. Tomé únicamente 3 cubatas y estaba muy bien, súper feliz, hasta que me dio un bajonazo horrible y solo podía estar tirada en el suelo, sin poder casi ni articular palabra y vomitando sin parar".

Una chica denuncia en twitter haber sido drogada en un pub de Murcia / Twitter

También lo hace otra chica que se identifica como Violante Martínez. Esta joven cuenta que sólo se tomó un par de copas "Nunca me había sentido tan eufórica y, a la vez, apenas hablaba. Minutos después el portero me miró y le comentó a mis amigas que tenía las pupilas muy dilatadas y que no iba bien. Ellas asustadas pidieron ayuda y no me dejaron sola en ningún momento. Al parecer me habían drogado."

Desde la dirección del centro de ocio ZigZag, a través de sus redes sociales, aseguran no haber recibido ninguna denuncia ni que el personal de seguridad haya sido informado al respecto.

El centro señala que "aún así los clientes pueden tener por seguro que colaborarán en todo lo necersario paea esclarecer lo ocurrido y que "estos lamentables acontecimientos no se den en nuestra sociedad". Por eso, pide "que si alguien se encuentra en la misma situación lo comunique inmediatamente al personal de seguridad" y denuncie los hechos ya que "es la única manera de poner fin a estos hechos y garantizar que todo el mundo pueda disfrutar libremente del ocio".

Teresa Franco: "Es algo muy grave, es importante que las chicas denuncien los hechos en comisaría"

La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Murcia y el edil de Seguridad Ciudadana solicitarán una reunión con los empresarios del ZigZag para pedirles, entre otras cosas, que dirijan algunas de sus cámaras de seguridad hacia las barras para poder perseguir este tipo de delitos.

Teresa Franco, califica de "delito muy grave y peligroso" los hechos que denuncian estas jóvenes murcianas en las redes sociales porque "drogar a una chica para que pierda su voluntad" puede ser el preámbulo de "delitos aún más graves, abusos sexuales e incluso violación".

Por eso, desde sus competencias y en colaboración con la concejalía de Seguridad Ciudadana, van a solicitar una reunión con los dueños de los locales del centro de ocio con el objetivo de obtener su colaboración.

La edil de Igualdad asegura que uno de los principales problemas que tienen las jóvenes a la hora de denunciar cualquier tipo de violencia machista es el miedo a que no las crean, por eso quiere poner en marcha una campaña de información en los espacios de ocio nocturno para que todas las chicas sepan qué pasos deben seguir si un desconocido les echa droga en la bebida.

Teresa Franco además aboga por mantener los puntos violeta instalados en las fiestas durante todo el año y trasladarlos al interior de pubs y discotecas.