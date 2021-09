Villares: "Va a haber más partidos como el de Salamanca"

La primera derrota de la temporada no ha variado la hoja de ruta del Deportivo. Diego Villares ha insistido esta mañana en el discurso de la normalidad ante el revés sufrido en Salamanca. "Sabíamos que este momento iba a llegar, aunque parecía que íbamos a ganar todo" manifestó el todocampista del Dépor al tiempo que anunciaba su deseo de retomar la senda del triunfo este viernes ante la SD Logroñés. "Es buen momento para dar un golpe encima de la mesa" sentenció. En casa contarán con el apoyo incondicional de una grada que espera ver al máximo de su capacidad. "Temos ganas de volver a Riazor e temos ganas de que se poida rozar o 100% do aforo permitido".

El análisis de lo sucedido en el Reina Sofía señala a la falta de fútbol como principal causa de la derrota. "Estivemos faltos de ideas na segunda parte e na primeira tamén nuns minutos logo do segundo gol. Nos últimos metros faltounos un último pase" consideró Villares. Tras lo sucedido en Salamanca habrá que buscar soluciones ya que el hecho de tener que hacer frente a rivales atrincherados en su área es una situación que, a buen seguro, se repetirá durante la temporada. "Nos vamos a encontrar partidos así fuera de casa. Equipos que a nivel defensivo nos van a costar" reconoció el medio lucense.

En lo que va de temporada Villares se ha convertido en una pieza clave para Borja Jiménez. Habitual en los onces, solo estuvo ausente de inicio ante el Calahorra, ofrece múltiples soluciones al míster debido a su versatilidad. A su posición habitual en el centro del campo, en estos cinco partidos también ha actuado como lateral diestro y, este pasado domingo, como central. Lo que para algunos puede ser un incómodo baile de posiciones, Villares lo interpreta en clave positiva. "Esa confianza que me transmite Borja dende o primeiro momento pódelle parecer un marrón a moita xente pero, inda que en algunhas non estés cómodo, sintes esa confianza de que conta contigo en calquera posición".

De cara al partido ante los riojanos el casting en el lateral diestro continuará abierto, ya que, en principio, no se prevé la vuelta de Trilli. Villares recomienda prudencia con el canterano: "no hay que meterle tanta prisa a Trilli. No es primordial que llegue para el viernes, lo primordial es que se recupere bien".

Preguntado una vez más sobre las negociaciones para ampliar su contrato, Villares calcó su respuesta habitual: las conversaciones llegarán "a buen puerto, pero no tenemos prisa ninguna". Eso sí, tranquilizó al deportivismo reiterando que su cabeza "está en el Dépor".