Borja Jiménez "Es una faena no tener Riazor al cien por cien"

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, explicó este jueves que para el equipo deportivista no es una buena noticia que por una cuestión de horarios, Riazor no pueda aprovecharse de la nueva norma que entra en vigor al día siguiente del duelo del Deportivo y que permitirá que no haya restricciones de aforo en los campos de fútbol. "Para nosotros es una faena no tener el cien por cien. Estoy deseando ver Riazor lleno, es lo único que puedo decir. Y es de lo que tengo ganas", explicó el preparador abulenses. Para Jiménez, "los motivos por los que no ( se permite un aforo completo)... no lo sé", pero si miramos para atrás, venimos de un año muy jodido pero creo que tenemos que empezar a valorar más algún otro tipo de cosas. Y esa es la mejor noticia que podemos tener". Borja Jiménez pide mirar hacia adelante y apoyar al equipo en el duelo ante el Logroñés.

Normalidad tras la derrota

Si bien es cierto que la semana tuvo condicionantes en cuanto al poco tiempo entre un partido y otro, o un virus gástrico que se fue contagiando entre varios componentes de la plantilla, asegura el entrenador que el hecho de no haber venido de un triunfo no ha modificado su modo de actuar estos días. "La semana fue con mucha tranquilidad. No hay mucha diferencia cuando se gana como cuando se pierde. Hay que ser lineal", asegura.

En cuanto a la enfermería, no va a llegar a tiempo el lateral Trilli del duelo de Riazor y tampoco estará Pablo Trigueros, al que el entrenador le augura todavía un tiempo de recuperación indeterminado.

Tras caer ante Unionistas, uno de los puntos de atención durante los entrenamientos fue el cómo debe reaccionar el equipo ante un marcador adverso y ante defensas muy cerradas como las que previsiblemente se topará a lo largo del curso en distintos campos de la Primera Federación. "No me preocupa. Cómo atacar a bloques bajos lo hemos visto esta semana. Lo normal es que en un campo mejores condiciones haya más situaciones cercanas al gol. Es algo que tenemos que mejorar. Saber qué no hicimos el otro día", explica en rueda de prensa. Unionistas logró que la posesión del Deportivo durante toda la segunda parte no fuera efectiva ni generase ocasiones de gol.

Nuevo llamamiento a la paciencia por Noel

Borja Jiménez volvió a referirse una semana más a Noel. El delantero, a todos los efectos de la primera plantilla, no se alternará con el filial ni jugará partidos en la Youth League. "Había poco debate. Está con nosotros, y es lo principal". Desvela el míster que desecharon fichar a otro delantero en verano para darle cabida al de Silleda. "El que más apuesta por Noel soy yo, su entrenador", asegura.

Sin embargo, cree que no debe tener todavía la responsabilidad de llevar ser el nueve referencia del Deportivo. "Todo lo que no gestionemos bien le va a hacer dar pasos para atrás. Tenemos que estar tranquilos. Es un chico que en febrero del año pasado no estaba en el disparadero y todo le está pasando muy deprisa. Nos va a dar en determinados momentos, determinados partidos... Pero los chavales se pueden equivocar, porque son niños. Más llamamientos a la calma con Noel no puedo hacer...", reflexiona Jiménez.