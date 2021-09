Jordi Sànchez: "Junts no cambiará sus representantes en la mesa de diálogo. No pueden imponer los nombres"

En una entrevista en SER Catalunya, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha dejado claro que no variaran su postura respecto a la mesa de diálogo: “no cambiaremos la lista de representantes de Junts. Quien quiere negociar no puede imponer el nombre de los interlocutores, es una cuestión de principios” Sànchez asegura que no están en contra de la mesa: “nos hemos manifestado escépticos y nos han vetado. La ruptura viene por un veto del gobierno español”

El dirigente de Junts reflexiona sobre las tensiones con Esquerra Republicana: “La primera persona que ha de asumir una coalición es su presidente” y reconoce que “las diferencias las tenemos asumidas, cada uno quiere mantener sus perfiles. Pero el Govern sí tiene futuro y lo demostraremos”

Sànchez advierte que “el independentismo asume que la figura del president Puigdemont en el exilio como una anomalía y una gran injusticia. Pero hablar del president legítimo no quita legitimidad al president Aragonès”

Una encuesta de Metroscopia señala que 3 de cada 4 catalanes califica el procés de fracaso. Jordi Sànchez apunta que “es razonable que la gente lo considere si entendemos por fracaso que el objetivo no se consiguió” Pero de todas maneras advierte que el 1 de octubre tiene una vigencia política de primer orden y sólo podrá ser sustituido por un referéndum acordado”

Sànchez también ha criticado la propuesta de referèndum de la CUP que hoy dse votará en el Parlament: "Creemos que no es el momento de poner fecha concreta y menos sin haberla pactado. ¿Un segundo referéndum si no es pactado? ¿Para hacer lo mismo?"

Respecto del conflicto por la ampliación del aeropuerto de Barcelona, el dirigente de Junts subraya que dentro de cada partido hay opiniones a favor y en contra: “Nosotros estamos donde estábamos el 2 de agosto cuando el vicepresidente Puigneró cerró un acuerdo con el gobierno de España. Tenemos un gobierno español que ha roto una vez más los compromisos. Tenemos la obligación de forzar de nuevo un debate sereno”