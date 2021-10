"Tengo que volver a empezar a contar mi historia cada vez que voy": los pacientes demandan más psicólogos

Ana (22) y Gala (17) acuden a terapia psicológica en dos hospitales públicos madrileños -el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitario Niño Jesús- al padecer depresión y un trastorno de conducta alimentaria, dos enfermedades que no mejoran dado a los constantes cambios de profesionales en sus consultas.

Ambas ingresaron en la unidad de psiquiatría de sus respectivos centros. “Las tres semanas que duró el ingreso fueron estupendas, cobertura total, nos ayudaron a todos”, dice Marta, la madre de Gala. Una vez salen del centro tienen que acudir a una terapia con psicólogos para poder realizar un seguimiento y fomentar que su salud mental mejore; pero en el momento en el que comienzan sus terapias, se dan cuenta de que no les funciona en absoluto: las convocatorias son muy escasas y en cada una de ellas tienen un psicólogo diferente. “Tengo que volver a empezar a contar mi historia cada vez que voy”, añade Ana.

Como consecuencia de esta situación, muchos madrileños se han visto obligados a tener que recurrir a un psicólogo privado, una alternativa muy cara que no todos pueden permitirse. La razón de este cambio es precisamente para poder tener un seguimiento más continuo, ya que nuestros testimonios datan que, a parte de los constantes cambios, las terapias se hacen una vez al mes e incluso una cada dos meses. “Y no solo eso, las terapias duraban diez minutos y hasta mi hija decía que no le servía para nada”, lamenta la madre de Gala.

Las dos pacientes piden que aumente el personal de psicología en los hospitales públicos Comunidad de Madrid, insisten en que las terapias que les ofrece la sanidad pública no es suficiente porque no consiguen avanzar y sienten que su salud mental sigue en niveles muy bajos.

Por su parte, los psicólogos están de acuerdo en que hay una falta importante de profesionales: reclaman más plazas en la sanidad pública para dar estabilidad a los tratamientos. Según los datos que ha otorgado a la Cadena SER el propio Colegio de Psicología de Madrid, en la Comunidad hay una tasa de 4,3 psicólogos por cada cien mil habitantes, un cifra que está por debajo de la nacional, al encontrarse esta en 6 por cada cien mil, y muy por debajo del continente, que se sitúa en los 18 profesionales por cada cien mil europeos.

La Consejería de Sanidad no da datos sobre las listas de espera, a pesar de que la SER las ha pedido, pero asegura que en el último año ha atendido a más de diez mil pacientes nuevos a través del plan de respuesta en salud mental por la Covid-19, así como a cuatro mil profesionales sanitarios