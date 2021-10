COVID persistente en niños: "No se ha pensado en ellos al diseñar el nuevo curso"

La COVID persistente afecta al 10% de la población que ha pasado el coronavirus. Es un conjunto de más de 200 síntomas que se manifiestan después de haber superado la enfermedad y acompaña a los pacientes durante mucho tiempo, hay quien tiene síntomas después de 18 meses. Algunas de las manifestaciones son la falta de aire, el cansancio, las migrañas, dolores musculares, problemas gástricos o pérdida de memoria.

Los niños con COVID persistente, los grandes olvidados

Cuando hablamos de COVID persistente pensamos en los adultos, pero a los niños y adolescentes también les afecta. No se conoce tanto porque existen muy pocos estudios. El mayor que se ha realizado hasta la fecha lleva por título 'Children and Young People with Long COVID' financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud e Innovación del Reino Unido. Este trabajo revela que uno de cada siete niños y adolescentes de entre 11 y 17 años que han contraído coronavirus seguía con síntomas persistentes tres meses después del contagio.

Los síntomas más comunes en los jóvenes son el dolor de cabeza o el cansancio constante. "En nuestra asociación tenemos un niño al que no le crece el pelo y le salen calvas. Parece un anciano. Y otra adolescente que presentaba problemas de audición, resulta que se deben a un problema neurológico derivado de la enfermedad", explica Chus Fresno, portavoz del colectivo Long COVID Castilla y León, en una entrevista concedida al programa A vivir que son dos días Castilla y León.

Desde la asociación lamentan que no se haya tenido en cuenta al colectivo de niños y jóvenes con COVID persistente a la hora de diseñar el curso escolar.

Los profesionales no tienen información

Durante la pandemia se empezó creyendo que los niños no se contagiaban por coronavirus. Después se llegó a la conclusión de que eran trasmisores, pero no tenían síntomas. Ahora se sabe que pueden tener síntomas e incluso padecerlos meses después de superar la enfermedad.

"En general ha sido un infección que a los niños les ha afectado menos que a los adultos", explica la doctora Mercedes Garrido, presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León. "Nosotros tenemos un poco de desconocimiento de los datos que puede haber de COVID persistente. No existe ningún registro oficial que yo conozca en nuestro país. Hay hospitales en Cataluña que han creado unidades, pero estamos por detrás de los adultos en este asunto", remarca esta doctora.

Tanto los pacientes, como las familias y los profesionales sanitarios coinciden en la poca información que existe en relación a la COVID persistente.