El importe de estafas telemáticas supera los 600 mil euros en A Coruña

El número de personas afectadas por estafas telemáticas sigue creciendo como la espuma. En A Coruña ya son 91 las que se han unido a un grupo de whatsapp, con un importe estafado de más de 600 mil euros, según la actualización de este domingo. Hay quien ha perdido 32 mil euros, otros 20 mil, nueve mil, tres mil quinientos euros..todas son víctimas de los ciberdelitos y tienen distintos perfiles.

En el programa A Coruña opina de Radio Coruña SER, personas estafadas han relatado como en cuestión de minutos sus cuentas bancarias quedaron vacías tras hacer click en un enlace de SMS o de correo electrónico, pensando que era de su banco de siempre. "En un abrir y cerrar de ojos me quedé sin casi nueve mil euros" ha contado José Manuel Macho, víctima de los ciberdelincuentes. Desde el 2 de septiembre, fecha en la que fye estafado no sabe dónde está su dinero ni ha recuperado un solo euro.

Expertos como el Jefe de Estafas Telemáticas de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Alberto González, o Javier Pedreira "Wicho" -coautor del libro "Los nacidos digitales no existen" han advertido que nunca se deben dar las claves de acceso a la cuenta bancaria vía telefónica o telemática y que nunca debe abrirse un enlace que levante una mínima sospecha. La habilidad de los ciberdelincuentes se ha puesto de manifiesto nuevamente en los fraudes informáticos.

Abanca, una de las entidades financieras más afectadas en Galicia por el número de víctimas de estas estafas, está enviando a sus clientes, vía móvil, esta advertencia:"Protexete contra o fraude online: desconfía de sms ou chamadas que te urxen a realizar algunha acción ou facilitar claves. Non son auténticos. Máis información na nosa web".

El abogado experto en delitos informáticos, Víctor Salgado, participante también en el programa, aconseja avisar al banco para que bloquee la cuenta como primer paso si se advierte haber sido víctima de una estafa online. Inmediatamente será denunciar el hecho ante la policía o guardia civil y tercero presentar por escrito la reclamación a la entidad financiera. Organizaciones como Adicae ha anunciado que reclamará el dinero de los afectados extrajudicialmente. No obstante, no descarta acudir a la vía judicial, tras la creación de una plataforma -como con las preferentes- y plantear una demanda colectiva, si no hay un acuerdo con las entidades financieras. La Unión de Usuarios y Consumidores de Galicia se reunirá la próxima semana con Abanca.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado recientemente a un banco a devolver a una clienta más de 19 mil euros que desaparecieron de su cuenta a través del método Phishing. La Audiencia, al contrario a lo dictado en primera instancia, decreta que la seguridad de las operaciones es responsabilidad del banco.