Los mariscadores impedirán la entrada de máquinas a la Ría do Burgo si no están resueltas sus indemnizaciones

Los mariscadores de la Ría do Burgo han convocado una reunión a varias bandas para que Estado y Xunta desbloqueen, de una vez por todas, la situación sobre quién debe abonar sus indemnizaciones mientras duren las obras del dragado. La Conselleira do Mar, el Delegado del Gobierno y la Directora General de la Costa y el Mar están citados en la cofradía el 19 de octubre. Los mariscadores advierten de que no dejarán entrar las máquinas para iniciar los trabajos de limpieza hasta que estén resueltas sus compensaciones económicas. Permanecerán sin poder trabajar como dos años como mínimo.

Después de un largo año de intentos de un encuentro con representantes de Gobierno y Xunta, los más de 200 marineros de bajura, percebeiros, los que van al erizo, poliquetos y mariscadores afirman seguir en un clima de total incertidumbre, según el patrón mayor de la Cofradía, Felipe Canosa.

Instan a las dos administraciones a que superen sus diferencias de criterio y no paralicen los Planes de Gestión de marisqueo hasta tener resuelto el futuro económico del colectivo.

La Xunta reitera que como promotor del proyecto de regeneración de la Ría es al Estado al que le corresponde abonar las ayudas. Un planteamiento que no comparte el Gobierno, que sostiene que es la administración autonómica la que debe asumir este apartado al tener competencias en la actividad marisquera.