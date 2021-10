Un millar de guardias civiles de Málaga tienen que borrarse sus tatuajes

Más de un millar de agentes de la Guardia Civil de Málaga tienen un plazo de un año para borrar los tatuajes que tienen grabados en sus brazos, manos, cabeza, cuellos y piernas. Se trata de una norma del Ministerio que rechaza tajantemente la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

"Los guardias civiles de Málaga no quieren borrarse sus tatuajes. Más de la mitad de los compañeros destinados en la provincia están tatuados. Algunos desde hace muchos años. No nos exigieron esa condición para entrar en el Cuerpo. Ahora no entendemos por que tenemos que quitarnos unas marcas que no son ofensivas y no molestan a nadie. Y encima que nos obliguen a que nos paguemos nosotros mismos las operaciones " puntualiza el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Ignacio Carrasco.

La AUGC entiende que la disposición es "una cortina de humo para desviar la atención y no afrontar problemas realmente importantes, como la equiparación salarial y la falta de medios materiales para desarrollar nuestro trabajo " y anima "al ministro Marlaska y a la directora general a que empiecen dando ejemplo- si tanto les preocupa el tema- y se borren los tatuajes que llevan visibles. No llevo tatuajes, pero estoy por grabarme uno: la Cruz de Borgoña"