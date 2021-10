Onda celebra la setmana del 9 d'octubre amb una dotzena d'activitats culturals i lúdiques

Onda celebrarà durant aquesta setmana la festivitat del 9 d’Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, amb un complet programa d’activitats per a tots els públics. Així, l’Ajuntament ha organitzat una dotzena d’actes que començaran el dia 6 d’octubre i s'allargaran fins al 12 d’octubre.

Els regidors d’Educació i Formació, Estela Badenes, i de Joventut i Biblioteques, Vicent Bou, han presentat este matí el cartell oficial i han donat a conéixer les diferents propostes que arrancaran el dimecres amb el lliurament d’exemplars del còmic de La Panderola als alumnes de Primària i a les biblioteques municipals, amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. A la vesprada, a les 18.00 h, els més menuts es vestiran de cuiners i podran aprendre a fer la típica mocadorà en la biblioteca infantil.

Un acte molt esperat que es tornarà a repetir el divendres a la mateixa hora. A més, l’alumnat d’infantil i primària es posarà davant del micròfon per col·laborar amb el programa de ràdio especial sobre el 9 d’Octubre que realitza Ràdio Ciutat Onda. El mateix divendres, a les 18.00 h, tindrà lloc el contacontes Llegendes de Jaume I en La Cassola.

El 9 d’Octubre s’inaugurarà amb una partida de pilota valenciana al carrer de Sant Miquel, de 9.00 a 13.00 h. A les 9.30 hores l’alcaldessa, Carmina Ballester, emetrà un missatge institucional a través de les xarxes socials de l’Ajuntament. A la vesprada, a les 18.00 h es farà una visita teatralitzada en el Castell i a la nit, a les 22.00 h, l’orquestra i cors de la SAMVO oferirà un concert de música en valencià en La Cassola.

El colofó final tindrà lloc a les 23.00 h amb un castell de focs artificials, patrocinat per la Diputació. El dimarts 12 es clausurarà la setmana cultural i lúdica amb un espectacle de teatre-titelles a les 12.00 h en La Cassola i una visita teatralitzada al Castell de les 300 torres. Cal recordar que per a les visites és necessari la reserva prèvia en la Tourist Info o cridant al 964 602 855.

Orgull valencià

“El 9 d’octubre sempre és molt especial per a Onda, per això hem preparat un programa per a tots els públics amb l’objectiu de reivindicar la nostra identitat i l'orgull de ser valencià i onder”, ha ressaltat Badenes.