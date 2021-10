Aguirre "No tenemos ningún bache, van a venir cosas bonitas"

A pesar de que fue hace ya casi una semana, el vestuario del Deportivo todavía da vueltas a lo ocurrido el viernes pasado. "Estamos bastante dolidos por la manera que sucedió y no tienes capacidad de reaccionar y se te queda cara de tonto", recordó Diego Aguirre. El futbolista del Deportivo analizó la actualidad del equipo a pocos días del duelo del sábado en Irún. El lateral descarta por completo que los últimos resultados se encajen dentro de una pequeña crisis. "No tenemos ningún bache. Ante Unionistas competimos muy bien y el otro día dominamos el partido. Al final es fútbol. Si seguimos en esta línea van a venir cosas bonitas", explicó ante los medios el jugador manchego.

"Estamos tranquilos, porque sabemos que estamos jugando bien. Tenemos nuestras ocasiones y no las supimos materializar y el Logroñés nos supo meter mano", recuerda el defensor. Aguirre explica que durante la semana, especialmente en la sesión de entreno de este martes durante el video, "el entrenador nos ha dicho que estamos haciendo cosas bien, pero es verdad que hay cosas que corregir".

Diego Aguirre entiende que una de las conclusiones claras que deja este inicio de liga está en que el equipo no debe bajar nunca su nivel de intensidad, concentración y fútbol. El exceso de confianza sería un mal compañero de viaje para los de Riazor: "Ante Unionistas vimos la realidad. Tenemos que ser conscientes de que estamos en Segunda B. Somos el Deportivo, pero con el escudo no vamos a ganar partidos. Si no estamos al máximo nivel nos tocará sufrir", concluye

Fuerte competencia en la izquierda

Diego Aguirre se encontró este curso con un rival para su posición que no ha dejado opción al cambio al entrenador. Las actuaciones de Héctor Hernández en el carril izquierdo, dónde, sobre todo, ha sido capaz de generar mucho fútbol ofensivo y ha dado varias asistencias de gol en las últimas jornadas, han mantenido cerrado el debate sobre el lateral izquierdo. Aguirre asume con paciencia su momento: "El no estar de titular no se lleva bien, pero es una competencia sana porque Héctor está en un nivel increíble. No hay que reprocharle cosas"

El pasado viernes, Diego Aguirre acabó jugando como extremo izquierdo por delante de Héctor. Una posición que ya conoce a lo largo de su carrera, pero que no es en la que más cómodo se encuentra: "Trabajo donde me ponga. Yo en este momento de mi etapa futbolística me encuentro mejor atrás, pero todo será acostumbrarse", explica.