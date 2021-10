Preocupación en la Xunta y en la RAG ante los alarmantes datos sobre el bajo uso del galego entre los jóvenes

Preocupación en la Xunta de Galicia y en la Real Academia Galega ante los alarmantes datos sobre el bajo uso del galego entre los jóvenes. En un informe, el Consejo de Europa avisa de que el porcentaje actual de menores de 15 años que no saben hablar gallego podría aumentar. De ser así, supondría que más de un 24% de los adolescentes y niños gallegos no saben la lengua de Galicia. El director xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, admite que hay que fomentar el uso del gallego en las relaciones sociales.

Para la Real Academia Galega hay que incidir en todos los ámbitos, no centrar el esfuerzo sólo en los colegios.

En las redes sociales, en los medios de comunicación, en los juegos online... Pide voluntad política, recursos económicos y conciencia ciudadana. Victor Freixanes, presidente de la Real Academia Galega, está alarmado.

La UE señala en su último informe Galicia no cumple con la aplicación de la Carta de las Lenguas Minoritarias. Un estudio que da de plazo hasta el 1 de agosto de 2023 para que el Estado conteste a los requerimientos que le realiza. En el ámbito de la educación, el informe remarca que el decreto del plurilingüismo de la Xunta "no cumple con la carta" y alerta de que casi un 24% de los menores de 15 años "no son capaces de hablar en gallego" y avisa de que este porcentaje se puede incrementar si no se modifican las medidas en la educación.