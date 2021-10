Ortuzar: "Con este Casado es imposible; disipa todas las dudas de quienes apoyamos a Sánchez"

El presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por haber anunciado en la convención nacional de Valencia que reclamará para el Gobierno central la gestión de las prisiones, actualmente en manos de Cataluña y Euskadi. Para Ortuzar, "es un intento de neutralizar a VOX", que califica como un "error tremendo de cálculo, porque lo único que hace eso es que a todos los que de una manera más o menos entusiasta o con más o menos reparos apoyamos ahora al Gobierno, se nos disipe cualquier duda, porque con él es imposible, el acuerdo es imposible". Ortuzar concluye que "es una miopía política, porque, o gana con mayoría absoluta o va a ser rehén de VOX para llegar a la Moncloa y creo que, ni incluso sumando con VOX, va a ser capaz de hacerlo".

Sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022 aprobado hoy en el Consejo de ministros, Ortuzar ha dicho desconocerlo y cree que la ministra de Hacienda da “demasiado por adelantado” cuando confía en aprobarlos con los votos de los grupos que apoyaron las cuentas en vigor. “Hay que ser un poco más cauto. Es importante hacer antes los deberes que los anuncios públicos”, asegura. En ese sentido, el PNV quiere ver, en primer lugar, cómo se reflejan en los Presupuestos todos los compromisos pactados en años anteriores, como el tren de alta velocidad o las obras de eliminación de pasos a nivel. Y, de forma previa, “para generar confianza para el futuro”, comprobar que la transferencia del IMV “se encarrila definitivamente”.

“Alguien dirá: “Ya están estos con el chantaje de siempre”. No es chantaje. Si compromisos de hace meses no se cumplen, con qué seguridad vas a ir a una negociación para el futuro si no se han cumplido las anteriores. Es bueno hacer los deberes cada uno a su tiempo. Si hay voluntad política, deberíamos ser capaces en estas 2,3 semanas de clarificar dónde tenemos los debes del Gobierno respecto al PNV y cómo los sacamos adelante”.

Por el momento, Ortuzar valora que, tanto los bonos de cultura y vivienda para los jóvenes, como la Ley de vivienda “van en la dirección correcta”. “Tenemos que ver la letra pequeña, porque ahí hay una posible colisión entre propietarios, los que alquilan, pero creo que va en una dirección correcta. Siendo la vivienda de las cosas que te marcan una vida, no debiera tener tanto peso en nuestra vida y eso te lo puede arreglar una correcta política de alquileres justa y que permita a todos los bolsillos llegar a una vivienda digna”.

Sobre el debate pendiente de la reforma del autogobierno, el presidente del PNV, ha reiterado la disposición de su formación a debatir para encontrar un acuerdo, pero antes de lanzarse a él “hay que ver si hay agua, si tenemos una piscina, un jacuzzi o una palanganita”. En este momento, no lo ve, porque “todo son rayas rojas”. “O somos capaces de crear un clima en el que sea posible hablar de todo en una mesa o va a ser muy difícil que saquemos un acuerdo con mayor consenso que el de Gernika. No nos olvidemos que tenemos que ir a defenderlo luego ante las instituciones del Estado. Si vamos con poca fuerza, nos van a echar atrás cualquier cosa que presentemos. Vamos a hacer las cosas bien. No tenemos prisa. No politicemos. No electoralicemos. Estamos hablando del autogobierno para una nueva generación 25-30 años”.