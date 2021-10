Acto de fe

Creo que fue un viernes por la tarde. Mejor dicho, estoy seguro. Me dedicaba a teclear tranquilamente un aburridísimo artículo cuando mi jefe, que había estado en exterior fumando, me indicó que pasaba algo ahí arriba. Trabajo en los bajos del Palacio de la Ópera así que "ahí arriba", significaba el parque de Santa Margarita. Me asomé entre las columnas y pude escuchar gritos y aplausos saliendo de ninguna parte, como las risas enlatadas de una serie de televisión. Mi jefe creía que era un botellón, lo que significaba una buena foto. Ya sabes: jóvenes destrozándose el hígado y propagando el virus. Cogí el móvil y la mascarilla y subí los escalones hasta el anfiteatro. En las gradas había cientos de críos, no sabría decir cuántos. Trescientos, cuatrocientos. Más, quizá. Un grupo se agolpaba al pie de las gradas, rodeando a dos chavales que vociferaban como locos, insultándose. Primero hablaba uno y luego otro, alternándose con un micrófono. Uno de ellos era un pequeñajo, el otro un chaval fuerte con barba, rojo como un cangrejo. De vez en cuando, el público reaccionaba con un "Uuuuuu" a la pulla. De fondo sonaba una base rítmica. Solo tardé un par de minutos en darme cuenta de que era una batalla de gallos, como las que había visto en el cine. Todo el mundo parecía pasárselo bien. Igual que yo, claro, pero por otro motivo: llamé por teléfono y me confirmaron que a las autoridades no se les había comunicado aquel concurso.

Quiero que quede claro que, al contrario de lo que se comentó en la redacción, yo no reventé esa fiesta: ya habían decidido enviar a unos cuantos coches patrulla al lugar. Llamé a la fotógrafa pero, como siempre, estaba ocupada, pero acudiría cuando pudiese. Llamé a mi jefe. Acordamos que me quedaría allí hasta el gran final. Saqué un par de fotos por si acaso y luego me relajé, moviendo mi cabeza al ritmo de los raperos, tratando de parecer joven y enrollado rodeado de chavales a los que doblaba en edad. A muchos los triplicaba. Desde donde estaba, no podía escuchar todos los versos que soltaban como ametralladoras mientras daban vueltas alrededor los unos de los otros, como perros que trataran de olerse el culo, pero capté lo esencial. Un chaval grande, gordo, de cuyo cuello colgaba una riñonera se enfrentaba a otro que luego me enteré que era una superestrella del rap que no parecía tener edad para afeitarse cantaba a voz en grito "y tanto que la bebida con la rima se agita/ dame la anilla, mariquita/ porque se ha retirado Mahou/ y heredado su Coronita" y el otro, el de la riñonera, respondía "Oye por favor, dame ya la botellita, que la tenga este marica es como darle a Mia Khalifa una puta polla chica/" y luego ya pasaba al exhortio:"Por favor, rectifica joder, yo no sé qué cojones quiere hacer/ ¿Dejamos el rap y me pongo a beber?"

No era Neruda, pero tengo la impresión de que ese chileno calvo y trajeado habría sido vapuleado por aquellos chavales ciegos de testosterona y talento. Cuando el sol estaba cayendo, hicieron un alto para la gran final y aproveché para preguntar a una chica que estaba manejando una cámara por el organizador. Volvió enseguida por un chaval de 19 años, de cara simpática y grandes cejas negras, con una visera vuelta hacia atrás. Sé que tenía 19 años porque fue lo primero que le pregunté. Luego hice unas cuanta más. El chaval, que se llama Pablo, es un estudiante de Derecho en Madrid, pero le gustan las batallas de gallos, y descubrió que en Galicia no había ninguna organización que se dedicara a organizarlas. Ni corto ni perezoso, decidió organizarla él cuando aún era un menor. "Flash freestyle". Comenzó a celebrarlas en Santa Margarita y venía un puñado de chavales. Tuvo que interrumpir su actividad por la pandemia claro, y aquel era su regreso. Por todo lo grande: cientos y cientos de espectadores. "Es una barbaridad", reconocía. Lo era. Me dijo que el 30 de este mes había organizado otro concierto, en el Coliseum, a donde acudiría otro rapero jovencísimo llamado Trueno.