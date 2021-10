Diana Morant: "Aún conviviremos con la mascarilla bastante tiempo"

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado este sábado que aún tendremos que convivir con la mascarilla "bastante tiempo" en algunos entornos como los de interior, pero ha destacado que ya se puede retirar esta protección en la calle y hacer, "poco a poco, una vida más normal".

En declaraciones a los periodistas a su llegada al acto institucional del Día de la Comunitat Valenciana, en el Palau de la Generalitat, Morant ha rechazado poner una fecha para el fin a la obligatoriedad de la mascarilla.

"Con el rigor que me toca por ser ministra de Ciencia, hasta que no haya evidencia científica no puedo hacer afirmaciones", ha manifestado, y ha destacado que en estos momentos se está estudiando "la seroprevalencia que tiene la inmunidad en el cuerpo de las personas".

Ha precisado que se está inoculando la tercera dosis para los más vulnerables y habrá que ver cómo el sistema inmune reacciona al paso del tiempo, pues la incursión de las diferentes variantes de la covid "nos ha colocado en un escenario diferente".

La ministra ha afirmado que habrá que convivir con la mascarilla en algunos entornos, como los de interior, durante "bastante tiempo", pero en estos momentos la mascarilla se puede retirar en la calle, y poco a poco, se está haciendo "una vida más normal".

Morant ha celebrado el reconocimiento que la Generalitat Valenciana hace con la entrega de su Alta Distinción a los equipos de vacunación y a cómo colectivamente se ha hecho frente a una gran crisis.

"Y lo hemos hecho como somos los valencianos, con unión y levantándonos ante las adversidades como un pueblo muy valiente", ha defendido la ministra, quien ha puesto el mérito de la superación de la pandemia en tres ámbitos: el sistema sanitario, los científicos, y la ciudadanía.

Ha asegurado que la sanidad pública ha sido "el gran colchón, el gran músculo que tenía nuestro pueblo para hacer frente" a la pandemia. "Son nuestros grandes héroes", ha dicho.

De la ciencia, ha dicho que "nos ha salvado la vida", con la respuesta de la vacuna, pero también "dando certezas durante todo el proceso a todas las preguntas que teníamos", y ha valorado la respuesta de la ciudadanía, que se ha "acabado convirtiendo en militante de la ciencia, en creyente de la ciencia".

"Somos el país con la tasa de vacunación más alta de todo el mundo, y eso es gracias a una buena programación en el sistema de vacunación, gracias a la ciencia, y gracias a los ciudadanos y ciudadanas", ha agregado.