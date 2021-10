La ayuda al alquiler no será suficiente: "Los jóvenes necesitamos salarios dignos para poder emanciparnos"

Muchos piensan que los jóvenes no se van de casa porque "se vive mejor con los padres", pero no es así. La realidad, por norma general, es que no se van del 'nido familiar' porque no pueden.

La ayuda de los 250 euros para jóvenes de 18 a 35 euros que no ganen más de 23.725 euros anuales que propone el Gobierno ha sido bien vista por los jóvenes, pero tienen claro que solo con eso no podrán emanciparse.

"Necesitamos un trabajo. Eso lo primero. Hay que fomentar la empleabilidad del colectivo juvenil porque al final, de nada sirve que tengamos una ayuda si no tenemos un sustento económico", explica Sandra Amez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. A esto se le suma la precariedad laboral y el alto precio de los alquileres, factores por los que los jóvenes no pueden salir de casa de sus padres.

La importancia de emanciparse

La emancipación ha cambiado con el paso del tiempo. A medida que pasan las décadas, la edad de emancipación es mucho mayor. Ahora mismo, los jóvenes españoles se van de casa de sus padres a los 29 años y medio de media.

"Emanciparse forma parte del desarrollo personal. Es un paso más que hay que hacer en la vida y es cuando las personas se enfrentan solos al mundo real. Pasamos de tenerlo todo hecho a tener que hacerlo por nosotros mismos", explica el sociólogo Jorge Casas.

Solo el 17% de los jóvenes españoles se emancipan según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud.