La Compañía de Tranvías de A Coruña prueba hoy un bus eléctrico en la línea 6

La Compañía de Tranvías de A Coruña inicia hoy pruebas con un vehículo eléctrico en la línea 6 y en otros posibles itinerarios, con el objetivo de comprobar su nivel de autonomía y comportamiento en distintas condiciones. Es una prueba con la que la empresa pretende avanzar en la adquisición de vehículos de bajas emisiones apostando por la electromovilidad y por la sostenibilidad.

El modelo de vehículo es el Urbino 12 Electric, fabricado por la compañía Solaris Bus and Coach y que fue galardonado con el premio Bus of the Year 2017. Entre sus características básicas figura su estructura de piso bajo integral, una longitud de 12 metros, una anchura de 2,55 metros y una altura de 3´30 metros. Cuenta con todas las condiciones de accesibilidad, con rampa telescópica y dos espacios para sillas de ruedas.