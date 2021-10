Nogueras advierte a ERC que negociar por separado con el PSOE "es desaprovechar una fuerza imprescindible"

Míriam Nogueras, en una entrevista en SER Catalunya, lanza un mensaje claro a Esquerra Republicana en día en que se presenta en el Congreso el proyecto de Presupuestos del Estado: “Respetamos lo que cada partido decida, pero creemos que negociar por separado con el PSOE es perpetuar el inmovilismo y la comodidad del Partido Socialista. Es desaprovechar una fuerza que tenemos. Estamos gobernando juntos en Cataluña y crecemos que esta fuerza es imprescindible”

Reconoce que a Esquerra “no le interesa mucho hacer bloque con nosotros en Madrid, perro seguiremos insistiendo”

La portavoz de Junts señala que “lo primero es ver si son unos buenos presupuestos y recordar que llevan muchos años tomándonos el pelo. Cada año se incumple la promesa de inversiones y cada año nos la repiten. 28.000 millones de euros que por ley le correspondían a Cataluña y que no han llegado en los últimos años. Y no lo decimos los independentistas, lo dice la patronal Fomento del Trabajo”

Con todo, Míriam Nogueras subraya que “nosotros nunca hemos dicho que no queramos negociar, pero no pediré perdón por ser exigente y por negociar desacomplejadamente. Estamos hablando de defender lo que nos corresponde y esto no significa no querer negociar”

Y respecto a la mesa de diálogo, defiende que “hay que ir con los máximos, porque el PSOE va con los suyos: ni amnistía ni referéndum. Pero al gobierno español no le explicaré todas nuestras estrategias”