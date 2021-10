Entrenador del Sanse: "El Depor es como una mujer muy guapa, ¿a quién no le gusta?"

El Deportivo se medirá este sábado en Riazor a un rival directo actualmente en la tabla como es el Sanse. Los madrileños, que el curso pasado lograron luchar por el playoff a Segunda División, visitan este sábado el estadio del Deportivo en una situación de igualdad de puntos. Por eso, su entrenador, Marcos Jiménez, pidió que se hable de un duelo entre iguales en el que "debemos tratarnos de tú a tú" en Coruña Deportiva. El técnico defendió los méritos de su equipo y promete guerra a los blanquiazules el sábado: "Somos un equipo bastante equilibrado. Se va a encontrar une equipo que no se lo va a poner nada fácil a su Dépor".

Piropos al Deportivo

"Del Dépor me gusta todos sus jugadores. Me gusta el club y me gusta todo. Es como cuando hay una mujer muy guapa, a quién no le gusta, no? Es un equipo que al final destaca en todas las fases del juego", explicó Jiménez en referencia a su rival de esta jornada. Sobre el cartel de favorito, Marcos Jiménez no cree que el de Riazor sea el gran favorito al ascenso, sino que es "uno de los tres favoritos. Un gran favorito", apostilló.

Trilli evoluciona

El Deportivo se entrenará este viernes por última vez antes del partido del fin de semana. Tras el entreno se conocerá la lista de convocados, en la que no estará en principio Trilli. El lateral, que completó con normalidad la sesión de este jueves, volverá a probar sus sensaciones a puerta cerrada en el estadio, pero la idea es aguantar una semana más su reaparición. Serán baja segura Alberto Benito, Pablo Trigueros y Jorge Valín.