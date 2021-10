El Ayuntamiento de Castelló alegará el auto por el que se obliga a retirar los libros de una campaña LGTBI

El Ayuntamiento de Castelló anunció esta semana el reparto de 32 libros con perspectiva y temática LGTBI en once institutos públicos de la ciudad y en el Centro de Pi Gros. Una iniciativa centrada en los alumnos entre los 12 y los 17 años, que pretendía fomentar la convivencia en igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, según el consistorio.

La Asociación de Abogados Cristianos pidió al juzgado que paralizara este proceso con medidas cautelarísimas, mediante un recurso contencioso-administrativo. Ahora, el juzgado de lo Contencioso nº1 de Castellón ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por Abogados Cristianos.

La asociación considera que vulnera varios derechos fundamentales, como el de los padres a decidir la educación de sus hijos, la libertad ideológica y de culto y la obligación de la administración de ser objetiva y neutral.

Según la organización, el contenido de alguno de esos libros, no solo incluye contenido sexualmente explícito, sino que recurre al constante escarnio de las religiones, no solo a la católica, también al Islam, el judaísmo y la religión evangélica. Asegura que en esos libros se pueden encontrar afirmaciones como ''Al obispo le dan por el culo', 'Chaperos en el Vaticano' Y 'Alá no es grande y Jesús no nos ama''.

El titular del juzgado ordena notificar esta decisión, contra la que no cabe recurso, a las partes y da tres días al Ayuntamiento para alegar lo que estime procedente. El Ayuntamiento de Castelló ya ha anunciado que alegará el auto. Con su resultado se resolverá lo procedente sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar adoptada.

La concejala de Cultura, Feminismo y LGTBI, Verónica Ruiz, ha explicado que "nos reafirmamos con la adquisición y distribución en los centros de estos lotes de libros, comprados bajo criterio técnico, porque estamos en una sociedad democrática y libre, donde tiene que prevalecer la tolerancia y los derechos fundamentales, porque los jóvenes de hoy serán los adultos de mañana. No entendemos ninguna vulneración a la libertad religiosa ni ideológica a la que Abogados Cristianos apela en el auto."