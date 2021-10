La "valiosa unidad" del Parlamento de Canarias que arrasa en redes

La crispación ha abandonado -aunque sea puntualmente- el Parlamento de Canarias. La erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ha provocado que todos los grupos parlamentarios de la Asamblea reconozcan la labor del presidente del archipiélago, Ángel Víctor Torres, al frente de la crisis.

Los diputados canarios han reconocido al líder del Ejecutivo regional su trabajo como principal representante de las islas. Todos los grupos, oposición incluida, han mostrado su apoyo al presidente en cuanto a la gestión de la crisis de La Palma.

De hecho, la propia portavoz del Partido Popular en la Asamblea canaria, Australia Navarro, ha reconocido el trabajo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Ha estado a la altura de la gravedad de la situación. Ha adoptado con conocimiento de causa las medidas necesarias, lo cual es coherente con la situación", ha asegurado.

Difícil esconder lo orgullosos que nos sentimos, y que te lo reconozca todo el @parcan, es una prueba más de que podemos estar seguros de que nuestro Presidente @avtorresp, una persona de carne y hueso, siempre va a hacer todo lo que esté en su mano por defender nuestro hogar. 🇮🇨 — Ayoze Rodríguez (@AyozeJRR) October 14, 2021

Navarro, que ha recordado a Torres que estarán "vigilantes" a pesar de la unidad, ha manifestado su apoyo a las instituciones representadas por el presidente canario. Además del PP, el resto de partidos también han manifestado su respaldo al Ejecutivo de Torres.

El presidente canario ha agradecido las muestras de respaldo a sus compañeros y rivales, aunque también ha pedido empatía durante las labores de gestión y ayuda. "Mientras sea presidente me equivocaré. Habrá errores, pero haré todo lo que pueda y ustedes, en el Parlamento, también, ante la mayor tragedia de la isla de La Palma y quizá de Canarias. No será ni fácil ni rápido. Pero no siéndolo, nadie nos podrá decir que no lo hemos intentado", ha concluido Torres.