Borja Jiménez firma más partidos como el de Irún

El Deportivo pasa página tras la derrota en Irún. Un tropiezo que en el vestuario creen que es algo anecdótico en el largo camino que tiene el Dépor hasta el final de curso. El entrenador Borja Jiménez ha asegurado este viernes que rachas como la que vive su equipo, con tres duelos sin ganar, "forman parte de nuestro deporte. A mi no me afecta ni para bien ni para mal. No me influye", ha asegurado. Un pensamiento que hace extensivo a todo su plantel, porque dice, "los equipos se comportan como lo hacen ss entrenadores".

"El jugador sabe que venimos de dos partidos que claramente merecíamos dos victorias. Hay que seguir mereciéndolas. Al grupo lo veo muy bien porque creo que ellos son conscientes de que estamos haciendo muchas cosas bien para ganar los partidos", explica. Por lo tanto, el entrenador apuesta por más partidos como el de Irún, porque eso será sinónimo de buenos resultados. "Tenemos que hacer nuestro partido ante nuestra afición y ojala tuviéramos ese volumen de acciones de cara a gol como en Irún. Eso nos acercará a la victoria", explica. "En cuanto a volumen de actividad, los delanteros son los mismos que al principio de liga. El otro día no entró, entrará mañana", sentencia.

Descarta jugar con tres delanteros

A pesar del buen momento de sus tres arietes, Borja Jiménez ha descartado claramente que su equipo parta de inicio con tres puntas ante el Sanse. “No creo que ahora de inicio lo vayamos a utilizar lo de tres delanteros. Ahora no es el momento. A mi me gusta jugar con extremos. Por lo menos, de inicio y ante el próximo rival. Al final, jugar con más delanteros no te lleva a hacer mas goles. Ese es el argumento fácil. Como pongas sólo delanteros, es complicado que la pelota llegue en buenas condiciones”, defiende.

El regreso de Trilli

el entrenador del Deportivo ha afirmado que el lateral Trilli volverá a una convocatoria del Deportivo tras dar por zanjada su lesión. No está entre los citados desde la jornada 1. Sin embargo, la idea es que no tenga minutos salvo que sea necesario: “Trilli hoy ha terminado por primera vez la sesión con el grupo. Ha tenido la capacidad de terminarlo y está en ese proceso. Estará en la convocatoria por si fuera necesario que jugase. Pero hay que tener paciencia. Está disponible pero por si fuera obligatoria su presencia. Es demasiado pronto para que participe”.