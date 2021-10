Hasta 15.000 personas, según Policía, se han reunido esta mañana en el centro de Madrid para manifestarse contra el recorte de las pensiones y la futura reforma que planea el ministro Escrivá. La manifestación ha comenzado a las doce del mediodía en Neptuno y culminaba tras la lectura del manifiesto en la puerta del Sol. Autobuses de todos los puntos del país se acercaban estos días a la capital, repletos de gente dispuesta a manifestarse en una cola, seccionada en grupos de sindicatos o asociaciones, que cubría prácticamente todo el Paseo del Prado hasta Atocha.

A pesar de que la manifestación estaba enfocada en los pensionistas, en la cola participaba gente de todas las edades, desde trabajadores en activo que "no solo luchan por las pensiones actuales, sino por las de un futuro", hasta grupos de jóvenes.

Fijar la jubilación en los 65 años o no penalizar la jubilación anticipada eran algunas de las principales medidas que recogía la convocatoria. "Llevo jubilado un año. Llevo cotizados 45 años y 5 más desde que empecé a trabajar con 9 años, y me han quitado un 24% al jubilarme, porque me despidieron en 2019 con 60 años, y me he tenido que jubilar a los 61", aseguraba un manifestante.

El Pacto de Toledo o las consecuencias de la brecha de género han sido otro de los temas tratados, además de los gritos contra el ministro Escrivá y su propuesta de reforma de pensiones. "Mi madre tiene una pensión de 690 euros, ¿tú te crees que se puede vivir con eso?". Las críticas también han ido enfocadas hacia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien señalaban como "ladrona" al gritar frente al edificio de presidencia de la puerta del Sol "ahí está, ahí está, Alí Babá". Una manifestante comentaba que los pensionistas "bastante han currado y bastante han levantado este país, bastante más que los llevan la banderita para decir que son españoles y luego viven del cuento".