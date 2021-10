'Lamb': una historia de maternidad logra el premio a mejor película en Sitges en un palmarés muy repartido

El Festival de Sitges concluye este domingo tras 11 días donde se han visionado más de 269 obras cinematográficas. El certamen que premia al cine independiente más arriesgado y rompedor, y que ensalza las producciones catalanas y estatales ha publicado el palmarés que incluyen 11 premieres internacionales.

'Lamb', una historia de maternidad y duelo en la Islandia rural, se ha alzado con el premio a mejor película en el Festival de Cine Fantástico de Sitges 2021. Su protagonista, Noomi Rapace, una granjera que adopta una criatura misteriosa, consigue el premio a mejor actriz.

Galardón compartido con otra madre, la del film Luzifer, Susanne Jensen, que vive asilada con su hijo mayor en los Alpes en un mundo ritual y sectario. El papel de hijo le ha valido a Franz Rogowsky el premio a mejor actor, que también comparte exaequo con Caleb Landry Jones, protagonista de Nitram.

Premio a la ciencia ficción futurista

Nitram es un film inspirado en el autor de la masacre de Port Arthur, el peor tiroteo de la historia de Australia que dejó 35 muertos en 1996. Su realizador, Justin Kurzel, ha recibido el premio a mejor dirección.

El Premio Especial del Jurado se lo ha llevado After Blue de Bertrand Madico, un western de ciencia ficción futurista interpretado por mujeres que viven solas en un planeta. Otros premios han ido a parar a Silent Night (guión), Limbo (fotografía), Mona Lisa and the blood moon (música) y Mad God (efectos especiales).

El jurado de Sitges, formado entre otros por Alaska y Joaquín Reyes, ha decidido otorgar dos menciones especiales, una a las óperas primas The Blazing World i The Execution y otra a The Innocents.

Este año el cine español no ha tenido suerte y ninguna de las producciones presentadas ha conseguido premio.