WhatsApp al volante: historia de un reincidente

La memoria es frágil, hasta cuando quien te dice que te estás jugando la vida lleva veinte años en silla de ruedas por hacer lo mismo que tú estás haciendo. Han pasado apenas unos minutos desde que Lázaro Rodríguez, de la Asociación para Educar en Seguridad Vial y Evitar Lesiones Medulares, les ha contado que al volante te juegas la vida en un momento. Tu vida o la de quien se cruza contigo. Pero cuando preguntas si lo que acaba de escuchar cambiará su forma de conducir, la respuesta es contundente: "sé que no".

El acceso a la sala en la que imparten el curso de recuperación parcial de puntos está limitada a los 15 minutos de descanso, ni uno más. En el aula 5 hombres, cuatro de ellos han perdido puntos por el uso del móvil y a eso alguno resta más por alcohol o exceso de velocidad.

Dos son conductores profesionales, otros dos comerciales. Nunca han tenido un accidente, pero tampoco piensan que les vaya a pasar o lo puedan causar. Celosos de su identidad, reconocen sin embargo que no pueden dejar de utilizar el móvil mientras conducen. El más joven y reincidente, tiene 28 años, el mayor ronda los 55.

La culpa de todo la tiene el trabajo

"Me quitaron 6 puntos por el móvil, pero por el trabajo" El trabajo, es el motivo que se repite una y otra vez. Tengo llamadas cada cinco minutos, pero el manos libre se desconecta" y termina mirando el WhatsApp.

Cuando vengo aquí veo que me puedo jugar la vida, pero luego se me olvida. Esta es la segunda vez que pasa por uno de estos curso para recuperar puntos, "la otra fue por velocidad" según cuenta con una risa nerviosa que busca no seguir con la conversación.

En la misma fila pero con una silla de separación su compañero de curso defiende que es difícil no responder al móvil o a un mensaje cuando te pasas horas en el coche de un sitio a otro por trabajo. "Es fácil tener el móvil en la mano derecha, suena el WhatsApp y miras a ver qué pasa".

"Todos los comerciales nos pasamos el día conectados" en ruta o en los atascos. Ahora todo es inmediato y es muy difícil que te suene el móvil y no tengas la curiosidad de saber qué ha pasado". "Yo llevo cuatro y tengo dos de reserva en casa" entra en conversación un camionero al que "trincó un coche camuflado cuando cambiaba la ruta en el navegador". Vamos muy pendientes de la carretera, pero vas haciendo tu trabajo, te llaman y respondes"

¿Alcoholismo o imprudencia al volante?

Fernando Lara, profesor y director de Autoescuela Lara, que cuenta con dos de los 42 centros en los que se imparten los cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos cree que el arrepentimiento llega después del accidente. "Los llantos, la preocupación y la responsabilidad llegan después, porque nadie piensa que le puede pasar a él". "Lleva un buen coche, y la euforia del alcohol hace que pierda la percepción del riesgo". "Cómo lleva un buen coche, y la percepción del riesgo y cuando ya ha pasado no tiene solución".

"Nosotros no les decimos que no beban, que no fumen, que no utilicen el WhatsApp. Puedes beberte todo, lo que no tienes que hacer es conducir"

Las distracciones son la primera causa de accidentes mortales y el móvil es la primera distracción al volante. Cualquier uso del móvil, multiplica por dos el riesgo de accidente. Una conversación por WhatsApp reduce la atención un 53%