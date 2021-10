Un gol del argentino Chimy Ávila en el minuto 87 dio la victoria a Osasuna en La Cerámica y acabó con la condición de invicto del Villarreal en un duelo en el que los locales fueron los dueños del balón pero solo inquietaron en la segunda parte a su rival, que muy firme en defensa y acertado en lo poco que tuvo en ataque logró los tres puntos.



El Villarreal pago su ineficacia ofensiva en la primera parte, en la que no puso apenas en apuros a la portería de un rival, que por contra tuvo una gran efectividad que le llevó a sumar su cuarta victoria en otras tantas salidas en el campeonato liguero.



Tras unos primeros minutos nivelados, el Villarreal se hizo con el mando del partido pero sin asediar la portería del equipo navarro área con un juego plano y sin profundidad horizontal.



Conforme avanzaba el partido, pese al dominio del Villarreal, Osasuna llevaba el partido donde quería ya que no dejaba espacios a un rival sin la claridad de ideas de anteriores jornadas.



En esta situación, en la primera ocasión clara que tuvo Osasuna logró inaugurar el marcador en una jugada en el minuto 26 en la que un centro de Vidal al segundo palo, fue tocado de cabeza por Manu Sánchez para que Lucas Torró de volea superase a Rulli, que no pudo hacer nada.



Pocos minutos después Trigueros marcaba a puerta vacía pero el tanto fue anulado por apreciar el árbitro falta sobre el portero visitante en una acción que fue muy protestada por los locales.



En el ultimo tramo de este primer tiempo el Villarreal siguió manejando el balón y el juego, pero sin encontrar la forma de hacer daño a la firme defensa navarra, salvo en un disparo de Trigueros desde fuera del área que repelió Herrera primero, mientras que el remate posterior de Gerard Moreno se fue al palo.



En el arranque de la segunda parte el partido siguió por el mismo guión. El Villarreal seguía moviendo la pelota de lado a lado en busca de encontrar un resquicio en el entramado defensivo rival y que final encontró en un centro de Alberto Moreno que fue rematado por Gerard Moreno para firmar un gol de bella factura.



El gol espoleó al Villarreal a la par que hizo dudar a Osasuna. El conjunto villarrealense metió atrás al equipo de Joseba Arrasate, que trataba de sacarse de encima el acoso de los locales, que buscaban con ahínco remontar el marcador. A diferencia de la primera parte, ahora cada vez que el Villarreal llegaba al área generaba sensación de peligro.



El Villarreal ganó mucha profundidad con la entrada de Pedraza tras el descanso mientras que Osasuna retrocedió varios metros y solo creaba algo de peligro con tímidos contragolpes.



En la recta final del partido la intensidad bajó en buena parte por el cansancio. Osasuna logró congelar el ímpetu local y capear el temporal que se encontró desde el inicio de este segundo tiempo y en especial desde el gol de Gerard Moreno.



Cuando el partido había perdido la efervescencia anterior, un fallo clamoroso de Mandi en defensa fue aprovechado por el Chimy Ávila en la primera pelota que tocó al poco de entrar al partido y a tres minutos del final adelantó de nuevo a su equipo.



El Villarreal intentó todo por empatar pero sin lograr su objetivo ante un Osasuna firme atrás que ya no concedió más opciones a los castellonenses.