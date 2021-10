Oltra considera que no se tienen que retirar los libros porque la competencia sobre institutos es de Educación

El Ayuntamiento de Castelló anunció la semana pasada el reparto de 32 libros con perspectiva y temática LGTBI en once institutos públicos de la ciudad y en el Centro de Pi Gros. Una iniciativa centrada en los alumnos entre los 12 y los 17 años, que pretendía fomentar la convivencia en igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, según el consistorio.

La Asociación de Abogados Cristianos pidió al juzgado que paralizara este proceso con medidas cautelarísimas, mediante un recurso contencioso-administrativo. Una petición que el juzgado de lo Contencioso número 1 de Castellón ha admitido con medidas cautelarísimas. La asociación considera que vulnera varios derechos fundamentales, como el de los padres a decidir la educación de sus hijos, la libertad ideológica y de culto y la obligación de la administración de ser objetiva y neutral.

Esta mañana se ha realizado un acto en defensa de la tolerancia y la igualdad en la Feria del Libro de Castelló, al que han acudido la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra; la concejala de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Castelló, Verónica Ruiz y dos autores de dos de los 32 libros de temática LGTBI repartidos en la capital de La Plana.

Oltra ha señalado que lo sucedido es “un ataque no lo a la treintena de libros sino al colectivo LGTBI” y que “no tengo tan claro que se tengan que retirar esos libros de los institutos porque la hay una ley de la Generalitat Valenciana sobre los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia mediante la cual los centros educativos deben promover y apoyar la diversidad sexual, la igualdad y la cultura inclusiva”. Además, la vicepresidenta del Consell también ha añadido que “según la ley, las bibliotecas pertenecientes a la Generalitat Valenciana y de titularidad municipal deben contar con un fondo de libros con materia de diversidad sexual, familiar y de género” y que “las bibliotecas de los municipios de más de 25.000 habitantes, como es el caso de Castelló. Además deben contar con una sección específica de estos libros”. Oltra considera que “los jueces y juezas deberían conocer las leyes antes de admitir dichas medidas cautelarísimas” y que “entiendo que los libros no se tienen que retirar porque la donación está hecha por parte del Ayuntamiento de Castelló y los institutos son competencia de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y en el auto no se hace referencia a la institución del Gobierno Valenciano”.

La concejela de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Castelló, Verónica Ruiz, ha asegurado que “esos libros tienen el objetivo de educar en valores democráticos y en tolerancia” y que “hoy comienza el periodo de tres días para presentar alegaciones, algo que el consistorio hará”, porque asegura que “esos libros tienen que estar, además de en las bibliotecas, donde ya están, en los institutos”.