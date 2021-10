La asociación de vecinos de Cuatro Caminos reclama un control por parte del Concello de los edificios ruinosos. Los bomberos de A Coruña acudían este domingo a la calle Santa Lucía por desprendimientos en la fachada de uno de estos inmuebles. Consideran que hay algunos en un estado tan grave que corren el riesgo de caer a la calzada y provocar daños personales.

En el caso del edificio antiguo al que acudían ayer los bomberos, varios elementos corrían el riesgo de caer a la vía pública tras soltarse las redes que estaban tapando el inmueble. Antes de la intervención cayeron algunos cascotes. La zona está vallada y la calle está cortada al tráfico. Juan Iglesias, presidente de la asociación de vecinos de Cuatro Caminos.

Desde el Concello señalan que ya se han puesto en contacto con los propietarios del inmueble para que los andamios sean reforzados.

Cuestionada sobre si el gobierno local cuenta con un plan específico para estos edificios en ruinas que quedan tapados por lonas durante años, la alcaldesa Inés Rey se refiere al caso concreto de las últimas horas al que acudían los bomberos para asegurar su estado.

Fuentes municipales señalan que en estos casos se sigue el protocolo habitual. Cuando existe algún riesgo de desprendimiento de elementos a la vía pública se le requiere a los propietarios del edificio que actúen de inmediato para garantizar la seguridad retirando elementos inestables y cubriendo con redes protectoras si es preciso. Si los propietarios de un inmueble no se pueden localizar, no responden o no acometen las actuaciones necesarias, las ejecuta de forma subsidiaria el Ayuntamiento, que después traslada el coste de los trabajos a la propiedad.