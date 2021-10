"Lo que se escucha es un debate falso e ideológico": el ruido generado por Madrid sobre la Ley Celaá

"La principal perjudicada de la Ley Celaá va a ser la calidad de la educación pública". Son palabras del consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, sobre la LOMLOE, la nueva ley educativa del Gobierno Central. Durante estos últimos meses se han repetido una serie de mensajes desde Madrid en contra de la LOMLOE, algunos de ellos con una dudosa conexión con la realidad. "Quitan la regla de tres, la esfera, el círculo, los diptongos, los números romanos y en cambio hablan del enfoque socio-emocional de las matemáticas. La regla de tres la he utilizado tanto en la vida que me parece muy triste que ahora los alumnos la pierdan", señalaba hace unas semanas el máximo responsable de Educación en la Comunidad de Madrid. ¿Pero cuál es la realidad? ¿Qué dicen los expertos sobre la supuesta pérdida de la calidad educativa? ¿Los alumnos y alumnas van a dejar de adquirir estos conocimientos? ¿Qué tiene de ideológico el currículo preparado por el Ministerio? ¿Se trata de un debate educativo o de un debate ideológico?

"El enfoque competencial aporta un aprendizaje de mayor calidad"

Javier Valle es uno de los siete especialistas que colaboraron con el Ministerio de Educación y que redactaron el documento de bases sobre la elaboración del currículo educativo. Explica en declaraciones a Radio Madrid, que lo más novedoso del nuevo currículo es la incorporación expresa de la necesidad de aprender a través de un enfoque competencial. "Este enfoque no solo no atenta contra la calidad educativa, sino que da a los estudiantes un aprendizaje de mayor calidad, no hacerlo así sería casi un fraude", señala Valle. Explica que aprender por competencias consiste en "aportar herramientas para aprender a aprender a aprender" y añade como algo importante el hecho de que "la escuela no debe preocuparse tanto por transmitir y almacenar información, sino de los métodos para adquirir nueva información".

Sobre una supuesta ideologización del currículo, Valle asegura que este método sirve para hacer frente precisamente a eso "porque si se cierran demasiado los contenidos se corre el riesgo de que los gobiernos interfieran en ellos". Madrid se ha quejado en reiteradas ocasiones de la falta de contenidos en un decreto que no los especifica y el Catedrático explica que en este caso "las competencias no sustituyen a los contenidos, quien afirma que esto supone reducir los contenidos no conoce lo que son las competencias, no son excluyentes".

Separar el debate educativo y el debate ideológico

Los expertos educativos consultados por la SER aclaran que "lo que se escucha", los mensajes que aparecen en algunas portadas relacionados con la Ley educativa, no forman parte de un debate educativo, "es un debate ideológico". Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la Fundación COTEC, señala que "la reforma curricular no está orientada a que los niños sepan menos, sino a que sepan de manera más profunda determinadas cosas básicas y fundamentales para aplicarlas en la vida cotidiana".

Zubillaga, al igual que Valle, niega que aprender por competencias atente ni contra los contenidos ni contra la memoria. "El debate entre contenidos, conocimientos y memoria versus competencias no es un debate cierto, no es real. Nadie que apueste por un enfoque competencial está desechando ni los contenidos ni los conocimientos" asegura Zubillaga. Además, tanto esta experta como el Ministerio de Educación aclaran que el Estado regula el 60% del currículo en las comunidades sin lengua propia -un 50% en las que tienen lengua propia- por lo que Madrid tiene margen para incorporar los contenidos que considere necesarios.

Otro de los aspectos polémicos -o que Madrid ha querido hacer polémico- es la memorización. "El esfuerzo, el aprender y el memorizar es totalmente necesario. De eso no se puede prescindir", aseguraba el consejero Enrique Ossorio. ¿Los alumnos van a dejar de memorizar? No, los alumnos no van a dejar de memorizar. "Nadie está eliminando la memoria cuando sea necesaria. Pero hay un exceso de memorización. Cuando esa memorización sea útil para el desarrollo de esa competencia, será encajada en el proceso de aprendizaje. Hay cosas que se aprenden de memoria, como las tablas de multiplicar". Ainara Zubillaga lo explica de esta forma, la memorización seguirá vigente en el sistema educativo español, pero se adaptará este proceso cuando esté abocado al olvido.

El Ministerio de Educación, perplejo ante algunos mensajes que lanza Madrid

Ante los constantes mensajes lanzados desde Madrid en contra de la LOMLOE, fuentes del Ministerio de Educación aseguran recibirlos con "perplejidad y con sorpresa porque en muchos casos incorporan aspectos de los que no habla la ley, no se ajustan en absoluto al contenido de la LOMLOE, sencillamente no son ciertos" y apuntan algunos ejemplos como la supuesta intención de acabar con la educación concertada o también de acabar con la religión en la escuela.

Sobre las críticas al currículo, estas fuentes apuntan que "la Comunidad de Madrid sabe que lo que se aprueba no es el currículo, sino las competencias mínimas que las autonomías tienen que tener en cuenta a la hora de elaborarlo". Madrid insiste en el agravio que supondrá acabar con algunos conocimientos como los diptongos o con algunos métodos como el dictado, pero señala el ministerio que "los estudiantes aprenderán sobre los diptongos si la consejería los mantiene en el currículo".

Desde el Gobierno Central y concretamente desde el departamento que dirige Pilar Alegría no ven "normal" este tipo de "oposición frontal" y añaden que "la prueba es que son mensajes exclusivos de la Comunidad de Madrid".

Otro de los aspectos que Madrid ha criticado, en este caso del currículo de secundaria, es la incorporación de los derechos de los animales entre las enseñanzas básicas. Dice el consejero que esto forma parte de "una agenda propia de un gobierno radical que pretende imponer una agenda ideológica a las futuras generaciones". Desde el Ministerio de Educación lo niegan y responden a la crítica sobre la incorporación sobre los derechos de los animales al currículo: "es difícil defender que es algo sectario, no se puede valorar un decreto de enseñanzas mínimas con ojos de hace 40 años. Los derechos de los animales no son algo que pertenezcan a la izquierda o a la derecha".