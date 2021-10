El Arenal Sound tendrá un aforo de 50.000 espectadores y se celebrará del 2 al 7 de agosto de 2022

El Arenal Sound tendrá un aforo de 50.000 espectadores y se celebrará del 2 al 7 de agosto del próximo año en Borriana.

La delegación del Consell en Castelló y The Music Republic han retomado la organización del Arenal Sound de cara a 2022. Los responsables de la empresa han trasladado a la Generalitat que la previsión es que el festival se celebre en un entorno de total normalidad, con un aforo de 50.000 personas y sin ningún cambio logístico o estructural importante.

La directora territorial de Presidencia de la Generalitat en Castellón, Eva Redondo, ha apuntado la importancia de "empezar a preparar este tipo de macroeventos con antelación y en estrecha colaboración con las administraciones".

Tras dos años sin poder celebrarse, el Arenal Sound volverá del 2 al 7 de agosto de 2022 a la playa de Borriana.

Los responsables de The Music Republic han recordado que casi una treintena de artistas ya han confirmado su presencia, entre los que destacan Dimitri Vegas & Like Mike, C. Tangana, Ñengo Flow, Bad Gyal, Lola Índigo, Rels B, La Oreja de Van Gogh y Omar Montes, entre otros muchos. El pasado mes de septiembre el festival batió un récord histórico agotándose los abonos en menos de 8 horas.