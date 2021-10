El 70% de las personas ingresadas en Castellón no tiene iniciada la pauta de vacunación

Los ingresos hospitalarios por coronavirus en la provincia de Castellón siguen en aumento y desde Sanitat destacan que el 70% de las personas ingresadas, principalmente de la capital de La Plana, no tienen iniciada la pauta de vacunación.

La Conselleria de Sanitat ha notificado en la actualización de este martes 59 nuevos casos positivos en la provincia de Castellón en las últimas 24 horas. Además, se ha registrado un nuevo fallecimiento con Covid-19. Ya son un total de 850 personas las que han perdido la vida con la enfermedad en la provincia.

El número de pacientes ingresados sigue en aumento. Ayer se notificaron 17 ingresos más. Hoy la cifra aumenta en 10 personas más. En estos momentos hay 57 personas ingresadas con Covid en los hospitales castellonenses, 8 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Cabe destacar que el Departamento de Salud de Castelló ha registrado un incremento en la incidencia de nuevos casos de Covid-19 en personas no vacunadas, principalmente con residencia en la capital. Este incremento se ha traslado a las hospitalizaciones, donde el 70% de las personas ingresadas con COVID-19 no tenían iniciada la pauta de vacunación. Se trata de personas jóvenes y los casos afectan a toda la familia, ya que igualmente sus convivientes no cuentan con pauta vacunal.

Desde el Departament de Salud de Castelló han recordado la importancia de la vacunación y la disponibilidad de la misma a través de cita previa en todos los centros de salud. Además, este viernes, 22 de octubre, sin cita previa, se administrará la vacuna en el Centro Comercial Salera.

Sanitat destaca que más de 545.000 castellonenses ya han completado su pauta vacunal por lo que es importante avanzar en la inmunidad de grupo.