Reunión sin ningún avance entre Estado y Xunta sobre las indemnizaciones a los mariscadores de la Ría do Burgo

Los mariscadores de A Coruña siguen sin saber a poco más de un mes de que se publique en el BOE la adjudicación del dragado de la Ría do Burgo qué administración les va a pagar las indemnizaciones. Del presupuesto total del proyecto, 35 millones en total, el montante de las compensaciones no llega a los 2 millones de euros. Dos millones para 80 mariscadores durante 26 meses de obras. La reunión mantenida esta mañana en la Cofradía entre la Conselleria do Mar, Rosa Quintana, y la Subdelegada del Gobierno, María Rivas, no ha servido para que se produjese ningún avance. Las dos administraciones siguen sin ponerse de acuerdo. Los mariscadores aseguran sentirse indefensos. Manuel Baldomir, portavoz del colectivo de mariscadores de a pie.

Ante la falta de acuerdo entre Xunta y Administración del Estado, todo parece indicar que sean los tribunales de justicia los que finalmente tengan que dirimir quién tendrá que abonar a los mariscadores sus indemnizaciones.

La Conselleira do Mar, Rosa Quintana, considera "inmobilista" la actitud que mantiene el Gobierno central y reitera que es el Estado, como promotor de la obra, quien tiene que hacerse cargo de este capítulo, como acredita un informe de la Universidad de Santiago de Compostela. La Subdelegada del Gobierno, María Rivas, ha insistido en que la compentencia en esta materia es autonómica.

Quintana y Rivas se han comprometido a trasladar este "conflicto" a los Servicios Xurídicos de la Xunta y a la Abogacía del Estado. Una cuestión que no deja de sorprender a los mariscadores debido al tiempo que ya ha transcurrido desde que se aprobó, por fin, el proyecto de la limpieza de la Ría do Burgo.