Isabel Faraldo, la concejala de Podemos, denuncia que no tiene medios para realizar su labor

La concejala no adscrita, militante de Podemos, Isabel Faraldo, ha estado en entrevista en Hoy por hoy A Coruña y ha señalado que centra sus esfuerzos en la recuperación de los barrios a su juicio abandonados. Pone el ejemplo de Os Mallos y Sagrada Familia. Señala que no tiene apenas relación con el gobierno local. A día de hoy, asegura, no cuenta con ningún documento sobre la negociación de las ordenanzas fiscales o los presupuestos. Ni medios para realizar su labor. Isabel Faraldo.

Apoya la condonación de la deuda del puerto pero considera que este debate no debe convertirse en un lastre para la ciudad.