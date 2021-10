II Foro de Economía Prospectiva de Galicia: reflexiones sobre el mundo que vendrá

Hoy se habla en A Coruña de economía y de la nueva era que vendrá una vez superada la pandemia y sus efectos. Con qué vamos a contar, qué cambios hemos asumido,cuáles son los escenarios probables y cuáles los deseables de cara a fijar estrategias de futuro son argumentos que hoy y mañana pone sobre la mesa la organización del II Foro de Economía Prospectiva de Galicia. Un encuentro, en la Fundación Luís Seoane, que ha inaugurado la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Economía, Nadia Calviño. A través de un vídeo, ha subrayado que ya existen certezas y que la recuperación económica se intensificará en 2022. España recibirá de Europa 140 mil millones de euros hasta 2026. Invertir bien será la clave.

En la misma línea se ha pronunciado el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña y director del Foro, Fernando González Laxe.

Más verde, más digital, más inclusivo y más justo son los parámetros sobre los que hay que incidir, en opinión de Laxe. El que fuera presidente de la Xunta lanza unas cuantas preguntas sobre asuntos trascendentes, objeto de reflexión en el Foro.

Los retos y desafíos para Galicia 2040 y la utilización de los fondos europeos han sido analizados en la primera mesa redonda del encuentro. En el primer debate han participado el presidente de los empresarios gallegos, Juan Vieites, la presidenta de Leche Río, Carmen Lence, y la profesora de la Universidad de Santiago, María do Carmo García-Negro. Antes el ex Ministro de Administraciones públicas, Jordi Sevilla, ha pronunciado una conferencia bajo el título "Una Mirada al futuro". Por la tarde le tocará el turno al también ex ministro socialista Enrique Barón con la pregunta "¿Quo Vadis Europa?" y a un debate sobre Acciones e instrumentos de recuperación y proyectos tractores con Patricia Argerey, Amparo Alonso y Pedro Veiga. El viernes será objeto de análisis Los servicios sanitarios tras la pandemia, con Rafael Bengoa, y la Demografía y condiciones de la vida y bienestar, con María Xosé Rodríguez, Antonio Pose y Marcos Gómez. El Foro de Economía Prospectiva finalizará con las conclusiones a cargo de la secretaria del mismo, la economista María Cadaval, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago.