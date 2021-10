El Deportivo calca los números de sus últimos ascensos

El Deportivo reproduce casi al detalle los números conseguidos en sus dos últimos ascensos. La hoja de ruta seguida por Fernando Vázquez y José Luis Oltra para dar el salto de Segunda a Primera División es la que sigue el Deportivo de Borja Jiménez. Novena jornada, 16-17 puntos y una distancia prudencial con el primer puesto de la tabla son el denominador común de los tres proyectos.

En la temporada 2011-2012 José Luis Oltra pilotaba un auténtico Fórmula 1 en la categoría. Una plantilla con futbolistas de Primera División como Guardado, Aranzubía, Riki, Colotto, Valerón, etc y un proyecto decidido a vovler a la máxima categoría por la vía rápida, como finalmente se consiguió. El Dépor subió consiguiendo el récord de puntos de la categoría con 91. Pero los inicios no fueron fáciles para Oltra. En la jornada 9 los blanquiazules eran sextos, con 16 puntos tras sumar 5 victorias, un empate y tres dolorosas derrotas (4-0 en Alcorcón, 0-1 ante el Hércules y 2-0 frente al Alcoyano). Un punto menos y una derrota más que en la actualidad. Tras el tropiezo de la 14ª jornada (3-2 en Elche) mantuvo la calma y acumuló once jornadas sin conocer la derrota, lo que le valió para escalar puestos en la tabla. El Dépor no se encaramó a la tercera plaza hasta la jornada 17. En la 20 se hizo con un liderato que ya no abandonó hasta el último día.

La novena jornada de la 2011-2012 dejaba en los puestos de honor de la tabla al Hércules, líder destacado con 22 puntos y que acabaría la liga quinto y sin ascenso. El Sabadell era segundo con 19 y se salvó in extremis del descenso al ser 19º. Guadalajara completaba el podio con 17 puntos, uno más que el Dépor, cayendo en la última jornada hasta la 16ª posición. El Celta, equipo con el que el Deportivo mantuvo un pulso por el primer puesto hasta el final de liga, arrancaba con más dificultades que los coruñeses, siendo 9º en esa novena jornada con 14 puntos.

La senda de Fernando Vázquez en la 2013-2014 no se aparta mucho del camino seguido por Oltra. Con un plantel con menos "estrellas" que el de 2011, el de Castrofeito arrancaba la temporada con una mezcla de veteranos (Marchena, Arizmendi, Lux, Manuel Pablo, Núñez...) y la necesidad de tirar de chavales de la cantera como Bicho, Juan Carlos, Insua o Luis Fernández. Plantilla diferente a la de Oltra pero comienzo similar, con los mismos 16 puntos en la novena jornada e idéntico registro de 5 victorias, un empate y tres derrotas, las cosechadas en casa ante Córdoba y Murcia y la encajada en El Molinón por 2-0. Una vez más la clave fue mantener la serenidad y dejar que el proyecto madurara. Los de Vázquez ascendieron como segundos tras mantener una pugna por el título con el Eibar. La clasificación final no tuvo mucho que ver con la que se vivía en la novena jonada. El líder destacado, Recreativo de Huelva con 22 puntos, no se metió ni en play off. Murcia marchaba segundo con 17 puntos, acabó cuarto y no consiguió ascender. Lugo y Sporting, tercero y cuarto, no acabaron mejor. Los asturianos fueron quintos y naufragaron en el play off, mientras que los lucenses cayeron hasta la duodécima posición.