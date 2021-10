El Consejo del Puerto blinda el tren a Langosteira y los 171 millones de fondos europeos para la obra

El Consejo de Administración del Puerto de A Coruña ha aprobado por unanimidad el proyecto constructivo del tren a Punta Langosteira y con él, el "convenio a 4" entre las administraciones implicadas, el Puerto, Puertos del Estado, el Ministerio de Transportes y el Adif. Es el paso clave para poner en marcha las obras que, no obstante, no empezarían a materializarse hasta dentro de un año. Con esta aprobación el Puerto blinda, además, los fondos Next Generation para los trabajos de construcción.

El convenio a cuatro define ya las competencias de cada administración y finalmente será el administrador de infraestructuras ferroviarias quien se encarge de ejecutar y licitar la obra del tren. Licitación en enero y adjudicación a finales de 2022, en torno al otoño. Después serán cuatro años de obras.

Ahora el documento deberá ser validado por el Ministerio de Hacienda para su posterior firma definitiva. El acuerdo viene acompañado de la aprobación del Plan de Empresa del Puerto que ya recoge los 171 millones de presupuesto procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Del coste total del tren, 137 millones de euros se invertirán en el trazado norte que se prevé licitar a comienzos de 2022, 14 para el tren interior que saldrá a concurso más tarde y el resto para el ramal sur del Eje Atlántico. Prado agradeció también al equipo de su antecedente en el cargo, Enrique Losada, el trabajo realizado para poder llegar a este "día histórico".

Sin desabastecimiento en el puerto

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha señalado que el desabastecimiento no está afectando a la operatividad de los muelles, sino todo lo contrario: se está registrando un crecimiento de los graneles en un año que, confía, sea el de la recuperación postpandemia.