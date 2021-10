Caballero y Formoso apuran los últimos días de la campaña con la mirada puesta en el debate

Los dos candidatos a las elecciones primarias del PSdG se multiplican estos días por la geografía gallega. Gonzalo Caballero, aspirante a repetir en la Secretaría Xeral, y Valentín González Formoso, responsable del partido en la provincia de A Coruña, medirán este sábado sus fuerzas. Antes, mañana, a las once menos cuarto de la noche, se celebrará el debate, si no surgen problemas de última hora, y se retransmitirá por streaming. De momento, no se sabe la hora.

Ayer por la noche Gonzalo Caballero celebró un mitin en la Casa del Pueblo de Zalaeta en A Coruña, en el que estuvo arropado por el exalcalde y exdelegado del Gobierno en Galicia Javier Losada. Caballero se reivindica como líder de la opción progresista, de izquierdas y galleguista del PSdeG. Y dice de González Formoso que representa al sector conservador y al modelo de las baronías.

"Ha llegado el momento de sumar para avanzar y relanzar el proyecto socialista en Galicia". Es el mensaje que ha dejado Formoso, también presidente de la Diputación coruñesa, en los mítines de anoche en Oleiros, Arteixo y Culleredo. Ha enviado una carta a la militancia llamando a la participación.

Las primarias se celebrarán este sábado. Una cita previa al XIV Congreso Nacional Gallego que tendrá lugar el 7 y el 8 de diciembre, en pleno puente de la Constitución. El debate ya viene regulado en los estatutos del PSOE gallego. Se trata de un ejercicio obligatorio, según las normas de la formación.