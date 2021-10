La Consejería de Sanidad confirma cuatro casos de la nueva variante Delta Plus de la covid en Madrid

La Consejería de Sanidad ha confirmado este martes que la Comunidad de Madrid ya tiene cuatro casos registrados de la nueva variante de la covid, la Delta Plus, que, a priori, es más contagiosa que la actual, la Delta, que es la predominante en el país. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido en que la llegada de esta nueva variante de la enfermedad no les preocupa tanto como lo hizo en su momento la irrupción de la Delta, que se detectó por primera vez en Reino Unido. El consejero ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y ha añadido que se va a hacer seguimiento para monitorizar la evolución de la misma. Todavía está por determinar si las vacunas son efectivas contra los contagios por Delta Plus.

Ante este panorama, Sanidad sigue asegurando que la evolución de la pandemia en la región está en situación de meseta. La incidencia ha subido a 49,9 puntos este lunes, mientras que el viernes se situaba en 48,64, aunque Ruiz Escudero ha afirmado que volverá a bajar en la actualización de esta tarde. En las últimas 24 horas, se han notificado 52 casos positivos nuevos, frente a los 182 del domingo. Bajan las cifras con respecto al día anterior, pero también si se comparan con las de hace una semana, cuando se notificaron 64 contagios.

La presión asistencial se mantiene, aunque registra una subida leve tanto en planta como en UCI. Ahora mismo hay ingresados 285 pacientes frente a los 271 del día anterior y 83 pacientes en las unidades de críticos, dos más. En cuanto a las muertes, tres personas han perdido la vida en los hospitales madrileños, dos más que en la jornada previa. El porcentaje de población vacunada con la pauta completa continúa estando por encima del 77% y unas 54.000 personas han recibido ya la tercera dosis de refuerzo —comenzó ayer la campaña de inmunización en Madrid—.