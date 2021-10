Mónica García rebaja las expectativas del acto con Yolanda Díaz: "No es la tapadera de nada más"

“Me cruzo poco con Ayuso, porque está poco en el pleno, dentro [del hemiciclo] su gobierno pone un listón tan bajo, que fuera no tengo nada que hablar con ella”, sentencia la portavoz de Más Madrid, Mónica García, durante su entrevista en La Ventana de Madrid.

Su relación con la presidenta madrileña es inexistente porque están en las antípodas de lo que quieren para Madrid. “Las políticas de Ayuso llevan destrozando el futuro del siglo XXI y no queremos que se perpetúen”, avisa la líder de la oposición madrileña, “tenemos una ola reaccionaria muy preocupante”, añade.

Para armar ese frente común de izquierdas necesitan al Partido Socialista, no lo oculta, pero echa en falta algo más de valentía: "Somos menos tibios que el PSOE en temas meramente sociales". Pero Mónica García no se moja a la pregunta de si ‘Lobato le parece de izquierdas o de centro’, no concreta, pero sí pone pone un sutil ejemplo que traduce su pensamiento, García no entiende por qué los socialistas tumban algunas de sus propuestas, apoyados en la derecha: “Solo en el último pleno, el PSOE pactó una iniciativa con el PP, se abstuvo en una iniciativa de Más Madrid que tenía que ver con la ecotasa e impidió que tuviésemos una tarjeta intermodal. Yo no sé sí es templada, moderada o centrada, lo que sí sé es que es diferente a la que tenemos nosotros”.

La portavoz de Más Madrid hace autocrítica "seguramente se hayan hecho las cosas mal para que el PP lleve 26 años gobernando", aunque ella solo responde por las últimas elecciones, de lo anterior responsabiliza al resto de partidos de izquierdas: "Es imposible desbancar al PP sin comprender el fenómeno sociológico que se da en Madrid".

Pensando ya en las próximas elecciones autonómicas de 2023, Mónica García anima a que la izquierda trabaje unida, pero sin pelear entre sí: “El objetivo tiene que ser unívoco, tenemos que dejar de hablar de nuestros ombligos, si vamos juntos o separados, porque lo que tenemos delante es muy preocupante, Ayuso tiene una agenda ultra que quiere poner en marcha”.

Pero ese frente común no pasa por una plataforma de izquierdas. Mónica García rebaja las expectativas de la ‘cumbre’ que ha organizado Mónica Oltra en Valencia, donde coincidirá con la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. La líder de Más Madrid participará en ese acto pero avisa que “no es el lanzamiento de ninguna plataforma, ni el germen de nada” por mucho que “haya quien quiera dar por finiquitada esta legislatura”, según García hay a quienes “le gustaría acabar con el gobierno central, pero no estamos en eso, tenemos que priorizar el trabajo de 2021”, por eso, ese acto, concluye: “No tiene pretensiones de nada más, no es la tapadera de nada más”.

Mónica García reconoce su predilección por Yolanda Díaz, por encima de Pablo Iglesias: “Me gusta su contundencia, su pragmatismo y soy una fan del ‘señor Egea le voy a dar un dato’”.