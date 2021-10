El detenido por matar a su padre en Campos del Río ya tuvo una orden de alejamiento de sus progenitores

Los hechos sucedieron sobre las nueve y media de la noche del lunes cuando varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias informaban de una pelea en una vivienda, en el Paseo de las Palmeras, de Campos del Río.

Se trata de un suceso de violencia doméstica en el que el hijo, un varón de 29 años, apuñaló a su padre, de 53 años, en el desarrollo de una discusión familiar. Al lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Emergencias Sanitarias del 061, aunque los sanitarios poco pudieron hacer ya por su vida ya que la víctima había fallecido ya.

El presunto autor de los hechos fue detenido por la Guardia Civil, mientras que el cuerpo de su padre fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia para que se le haga la autopsia que determine la causa del fallecimiento.

El hijo fue detenido por la Guardia Civil que se encargará de la investigación y deberá determinar el motivo que desencadenó la pelea y el posterior apuñalamiento del fallecido

La alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, ha explicado que el detenido por haber matado presuntamente a su padre en el municipio fue denunciado en 2018 por sus progenitores y llegó a existir una orden de alejamiento, pero "se llegó a un acuerdo" y el joven volvió a su casa "al poco tiempo".

Ese "conato" de violencia tuvo lugar en 2018 y la denuncia fue presentada por los padres, tal y como ha explicado la alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación, en un contacto informativo convocado este martes a las puertas del Consistorio.

A raíz de este hecho, en el Ayuntamiento supieron que había "problemas de violencia entre ellos" pero ha señalado que, tras ese suceso, no ha vuelto a haber ninguna denuncia. Así, ha manifestado que el contexto familiar era "bastante desestructurado" y el padre, ahora fallecido, tenía una discapacidad física".

No obstante, la primera edil ha señalado que el presunto autor de los hechos "no es un chico violento en el municipio, ni hay nada que podamos decir de él desde Policía Local; no hay ninguna queja ni ninguna denuncia de vecinos hacia él y estaba siempre en su casa", ha precisado.

De hecho, ha recordado que el detenido estuvo en época de pandemia en su casa con su familia, y no se registraron problemas. "No sabemos lo que ha podido pasar para que se desencadene esta situación tan lamentable", ha precisado

"Estamos destrozados, realmente, no salimos de nuestro asombro por la situación", ha señalado Pérez quien ha remarcado que "esto no tiene que ocurrir, ni aquí ni en ningún otro espacio". Ha explicado que se trata de gente joven, que tiene un futuro y a la que "se le hunde en un momento determinado".

Ha reconocido que no sabe "realmente" nada de lo ocurrido este lunes para que tuviera lugar esta "desgracia". No obstante, ha admitido que se conoce "un poco" del contexto en el que vivían. "Esa familia, concretamente, estaba siendo atendida por Servicios Sociales desde 1995", ha recordado.

Por ejemplo, ha explicado que el detenido tenía "más hermanos" que estaban siendo atendidos desde otros espacios. El detenido se había quedado con otro hermano mayor en casa con sus padres. "Nosotros siempre hemos estado ayudando en la medida en que hemos podido y, a día de hoy, por desgracia tenemos esta situación.