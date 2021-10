Mireia Belmonte: objetivo París 2024

La Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM, ha organizado esta semana la habitual bienvenida universitaria para los estudiantes con multitud de actividades y con un reclamo mediático: Mireia Belmonte.

La nadadora catalana, que se quedó sin presea en los Juegos Olímpicos de Tokio y que sale de una lesión de hombro, tiene claro su objetivo deportivo: París 2024. "Sí que llegaré a París. Nunca me ha faltado ni ánimo ni fuerzas", explica una Mireia que desconoce el número de pruebas a las que se presentará.

Belmonte está entrenando en solitario hasta que tome una decisión. Reconoce que es un momento raro por no saber quién será su entrenador y ahora está haciendo una preparación física "autodidacta" para no perder la forma. Y más tras los problemas del hombro: "Cuando acabé de los Juegos Olímpicos me recuperé un poco del hombro, pero tengo que controlar y que el músculo recuerde cómo se nada y cómo se hacen las cosas".

Además, Mireia ha dado con su presencia una sorpresa a los universitarios y, en especial, a una niña con una enfermedad rara que se ha desplazado para conocer a su ídolo. "Es bonito recibir noticias que alguien con un problema tiene esa referencia en ti y en este caso ella es nadadora y entrena cada día fijándose en mí. Es un orgullo y da muchos ánimos y muchas fuerzas para seguir haciendo lo que hago cada día", explica la nadadora catalana.